Vaccini Covid, nelle Usl venete aperte le prenotazioni per i quarantenni

La campagna vaccinale in Veneto va a tutta velocità. Il Veneto ha aperto ieri pomeriggio, alle ore 16 – in anticipo rispetto alla giornata di lunedì, indicata dalla struttura commissariale – la prenotazione per i 40enni del vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia, invitando la classe d’età precedente (50-59 anni), ad affrettarsi, perchè dal pomeriggio sarebbero entrate nel sito altre 742.000 persone. «Ci sono – ha detto Zaia – 200.000 posti liberi».

Aperture in anticipo

Dopo aver aperto in anticipo per i cinquantenni, ecco l’annuncio che, per l’Usl 3, era stato confermato da Edgardo Contato: “Le persone più a rischio, oggi, sono assolutamente in sicurezza. E per questo il presidente Zaia ha preparato l’apertura alla fascia di età 40-49, cosa che abbiamo fatto ieri pomeriggio alle 16”.

Tutto dopo i complimenti di Figliuolo

E così, dopo la visita del generale Figliuolo che proprio ieri ha lodato da Marghera l’efficienza vaccinale del Veneto, ecco la nuova accelerazione. Zaia ha affermato che aprirà a una popolazione di quasi 750 mila persone: ha confermato l’apertura delle agende, facendo appello ai cinquantenni: “In questo momento ci sono 200 mila posti liberi”, ha affermato Zaia, “I cinquantenni si diano una mossa se vogliono vaccinarsi”.

Prenotazioni smart

I primi posti liberi erano aperti già da ieri sera, ma saranno disponibili in ogni caso almeno fino al 16 giugno. E per andare incontro ai quarantenni, molto smart nell’utilizzo dei dispositivi digitali, per prenotare da oggi sarà possibile prenotarsi anche con la app “Sanità km zero Ricette” della Regione Veneto.

Dopo i quarantenni via al libera tutti

Finite le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia 40-49enni, poi «sia andrà ad un via libera tutti, cioè non si procederà più per target d’età, che finora è stato il sistema migliore. E non servirà presentarsi ai centri con la carta d’identità».