Vaccini, Figliuolo: Veneto virtuoso su over 80 ha 98% vaccinati

“Il Veneto si è dimostrato virtuoso e lo dicono i numeri: su over 80 ha il 98% dei vaccinati, su over 70 l’ 83%, mentre la media è del 75, sui fragili è in cima alle classifiche con percentuali d’inoculazioni del 90%”.

Parola di Figliuolo

Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Francesco Paolo Figliuolo nel corso del punto stampa nella sua prima visita ufficiale in Veneto al Pala Expo a Marghera.

Le dosi

“Ieri sono arrivate oltre 2mln di dosi di Pfizer – ha proseguito- domani ne giungeranno 400mila di Astrazeneca e Johnson. Maggio è un mese di transizione, abbiamo somministrato quasi 17 mln di di dosi con una media di oltre 450 mila dosi giorno, auspico oggi se ne possano fare più di 500 mila.

Un dato importante

Ripeto la vaccinazione è scienza e organizzazione. Fare comunicazione è importante perché i vaccini possono salvare la vita”.