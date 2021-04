Vaccino anti-Covid, il Veneto ha superato il milione di dosi somministrate

Il Veneto ha superato il milione di dosi somministrate. Il dato emerge dal report quotidiano della Regione, aggiornato alle 23.59 di lunedì 5 aprile. Complessivamente sono 279.811 i veneti ad aver completato il ciclo vaccinale anti-Covid, pari al 5,7% della popolazione, mentre 723.868 è il totale delle prime dosi, pari al 14,8%. Nel dettaglio il 75,1% di popolazione sopra gli 80 anni ha ricevuto almeno una somministrazione del vaccino. In totale, le dosi somministrate sono 1.003.679, l’88,3% delle forniture totali.

La tabella

Stando alla tabella fornita dalla Regione, il Veneto ha somministrato in media 49 dosi ogni 10.000 abitanti. Si tratta della seconda tra le regioni più popolose per numero di dosi somministrate. Da ieri è stato superato dalla Toscana con una media 54,3 dosi per 10mila abitanti.