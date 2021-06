Vaccino Covid in farmacia in Veneto, ok definitivo. Slitta il via alle somministrazioni

Le incognite restano tre: la fornitura di vaccini Moderna, la reperibilità sul mercato di siringhe da insulina e gli spazi da destinare alle vaccinazioni. Aspetto, quest’ultimo, che impatta in misura maggiore sulle farmacie che si trovano nei centri storici delle città venete. «E sono la maggioranza» chiosa Franco Muschietti di Farmacieunite. Resta il fatto che ieri le associazioni che rappresentano le farmacie venete (Farmacieunite e Federfarma) hanno dato il via libera definitivo all’intesa con la Regione per far partire le vaccinazioni. Con alcune modifiche al documento tecnico attuativo e con un rinvio della partenza delle somministrazioni alla luce dello stop all’uso di Astrazeneca per le seconde dosi agli under 60 a cui è già stato inoculato questo vaccino.

Il Moderna per le farmacie

«Le forniture Moderna a noi riservate dalla Regione» spiega Andrea Bellon di Federfarma Veneto «saranno dirottate a chi, sotto i 60 anni, doveva avere la seconda dose di Astrazeneca. E quindi dovremo aspettare la nuova fornitura Moderna, ed è verosimile che pur potendo partire con le prenotazioni già dalla prossima settimana le vaccinazioni vere e proprie per chi ha dai 18 ai 60 anni non potranno scattare prima di luglio». Insomma il via libera al mix vaccinale fa slittare i tempi del via in farmacia. Diverso il discorso, invece, per gli over 60 che (pur essendo una quota di popolazione ormai ridotta) potranno vaccinarsi in farmacia con Johnson & Johnson verosimilmente dal 29 giugno prossimo. Ma sei farmacie dell’Usl 3 Serenissima sono pronte a partire subito.

Alcuni nodi da risolvere

Oltre alle forniture, come detto, restano aperti i temi degli spazi da dedicare alla campagna vaccinale – «le farmacie dei centri storici sono mediamente più in difficoltà a ritagliare spazi ad hoc» riflette Muschietti – e quello dei presidi sanitari necessari. «Non si trovano siringhe per insulina, che sono quelle che vengono utilizzate per iniettare i vaccini» aggiunge il presidente di Farmacieunite. Risolto invece il nodo prenotazioni: le farmacie potranno organizzare degli “open day” raccogliendo le prenotazioni dei clienti, eseguire la vaccinazione e in un secondo momento procedere alla registrazione sul portale. Evitata, così, la via a senso unico della prenotazione preventiva attraverso il portale.

La convenzione tra Federalbeghi e Federfarma

Ieri, intanto, Federalberghi Veneto e Federfarma Veneto hanno firmato una convenzione che prevede la possibilità, per i turisti e per il personale delle strutture ricettive, di effettuare tamponi rapidi in farmacia a prezzi calmierati. Per gli ospiti stranieri è prevista la refertazione in lingua inglese. «Alberghi e strutture ricettive stanno lavorando con grande abnegazione affinché il turismo in Veneto riparta a pieno regime» ha sottolineato il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon. «Mi auguro che l’iniziativa, che rientra nell’ambito di una collaborazione che coinvolge le altre associazioni di categoria a livello regionale, tra cui Confturismo, Federturismo, Assoturismo e tutte le altre aderenti al sistema turismo, possa avere successo perché la sfida della ripartenza la vinciamo tutti insieme». «Farmacie ancora una volta pronte a fare la propria parte» la chiosa di Bellon.