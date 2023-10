Vaia, la tempesta 5 anni dopo

A cinque anni dalla tempesta Vaia, che tra il 27 e il 30 ottobre 2018 flagellò Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia con raffiche di vento di 200 chilometri orari e piogge superiori a quelle viste nell’alluvione del 1966 (fino a 870 millimetri d’acqua in 72 ore), come siamo messi? Il bilancio finale fu di tre morti, 21 feriti e 150 sfollati, 16 milioni di alberi abbattuti, corrispondenti a quasi 9 milioni di metri cubi di legname, 42.800 ettari di bosco distrutti, 20mila dei quali nel Veneto, il territorio più colpito. Per la ricostruzione la Regione ha ricevuto dal governo 1 miliardo e 17 milioni di euro nel triennio 2019, 2020 e 2021, che ha utilizzato per aprire 2.561 cantieri, 1.952 dei quali ultimati (coinvolti 198 enti, nessun ricorso né contenzioso). Restano in piedi i lavori finanziati per ultimi e i più consistenti, per esempio la sistemazione dei paramassi, necessari a fermare le valanghe dove l’assenza del bosco rischia di moltiplicare; grandi opere come quella sui Serrai di Sottoguda, riserva naturale ai piedi della Marmolada in cui sono andati completamente distrutti acquedotto, fognature, rete elettrica, oggi ripristinati. Sono state rialzate le strade, ricostruiti meno ponti ma forti di illuminazione e deflusso d’acqua sicuro, trasformati i passaggi in passerelle aeree. L’intervento si concluderà a fine anno.

I lavori

«La previsione è di riaprire i Serrai la prossima estate — annuncia il governatore Luca Zaia — insieme al lago di Alleghe, già ripulito, rappresentano i luoghi simbolo di quanto accaduto in quelle terribili ore. Per ripristinare entrambi sono stati spesi in totale 16 milioni di euro». E poi sono in corso interventi di messa in sicurezza delle strade, a partire da ampi stralci della Agordina. Stanziati 20 milioni di euro per «rettificare» i tratti più stretti e spostare il tracciato lontano dai fronti esposti ai crolli.

Tra i cantieri aperti quello sul Piave, a Longarone, che va coordinato con la costruzione della circonvallazione. Infine sono da ultimare piccole opere nei Comuni, che per esempio aspettano il termine della sistemazione del bosco per procedere all’asfaltatura. I lavori ultimati hanno invece riguardato le infrastrutture essenziali, cioè strade, acquedotti, rete elettrica, fognature, e aumentato la sicurezza del territorio, ora più resiliente. I tecnici ipotizzano una migliore risposta in caso di un’altra calamità naturale di portata simile e comunque se non fosse stata applicata per la prima volta in Italia la nuova legge sul pre-allertamento, con l’intervento preventivo di Protezione civile e Arpav che ha tenuto il maggior numero di persone in casa, al riparo, le conseguenze sarebbero state molto più gravi. Tornando ai cantieri, sono stati ripuliti e ripristinati i letti dei fiumi, adeguati a una maggiore capacità di deflusso in sicurezza tutti i corsi d’acqua e anche il lago di Alleghe, dotato di un nuovo «sfioratore di piena». Una sorta di «uscita di emergenza» che sverserà 25-30 metri cubi d’acqua al secondo.

Il legname

Naturalmente sono in essere pure le operazioni di sistemazione boschiva, secondo un nuovo equilibrio naturale che non prevede più solo abeti rossi, i più redditizi , ma un arricchimento delle specie. Cambia pure il metodo: se un tempo si piantavano 2.500 piantine per ettaro ora si procederà a «cluster», nuclei più fitti di tanti alberi (un gruppo al metro). A seconda delle fasce climatiche, a guarire le ferite del bosco saranno sambuchi, salici, betulle, pioppi, abeti bianchi, rossi, faggi e larici. Nel Veneto si contano appunto 20mila ettari di bosco distrutto, equivalenti a 2,9 milioni di metri cubi di legname. Belluno la provincia più danneggiata: ha perso 13.844 ettari di bosco, il 67% della superficie regionale «schiantata», per 2 milioni di metri cubi di legname. Ne sono stati recuperati e venduti 1,8 milioni. Il Vicentino ha perso 6.500 ettari di bosco, cioè il 32% della superficie regionale devastata, poco meno di un milione di metri cubi di legname, quasi tutto recuperato. A Treviso sono stati distrutti 168 ettari di bosco, l’1% della superficie regionale colpita, per 16.848 metri cubi di legname «schiantato». Recuperato l’86%. La quota mancante è dovuta all’inaccessibilità dei luoghi.