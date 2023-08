Valdegamberi – Finco: proposta di legge su fine-vita

Valdegamberi-Finco (Consiglieri regionali) proposta di legge su fine-vita: “La decisione di morire è sempre una sconfitta, spesso frutto di condizionamenti. Dobbiamo amare la persona malata e non sopprimerla. La Regione Veneto deve rafforzare cure palliative e le terapie del dolore, sostenendo altresì la rete dei Caregiver”.

Il disegno di legge





In contrapposizione alla cultura della morte, mascherata sotto le sembianze di libertà individuale, i Consiglieri Regionali Stefano Valdegamberi e Nicola Ignazio Finco hanno presentato un disegno di legge che considera la vita come un valore anche nelle situazioni più difficili. La decisione di voler morire è una sconfitta del proprio io, spesso frutto di condizionamenti esterni: mancanza o inadeguatezza di cure palliative e terapie antidolore; isolamento sociale e affettivo del malato; sensazione di essere un “peso” per la famiglia e la società. La malattia è una dimensione della vita umana e l’amore per la vita deve manifestarsi soprattutto verso il malato, senza proporre facili scorciatoie di comodo per tutti. Un problema non deve essere mai il motivo per sopprimere chi è portatore dello stesso. Lo Stato deve sempre fare il possibile per dare la fiducia nella vita ai propri cittadini e mai essere distributore di morte, secondo l’art. 32 della nostra Costituzione. Nel progetto di legge si vuole garantire il benessere fisico, mentale e sociale del malato terminale, in particolare: a) promuovere con corsi e azioni formative la terapia del dolore e il diritto alle cure palliative, istituendo altresì un Osservatorio per il monitoraggio; b) ribadire il divieto di qualunque forma eutanasica sia nella sua dimensione commissiva, sia omissiva; c) promuovere la figura dei “caregivers” e di tutti coloro che prestano assistenza amorevole alla persona. Le Istituzioni pubbliche hanno il dovere di promuovere la cultura della vita e non quella della morte.