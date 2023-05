«Vantaggi personali in cambio di favori elettorali»: a San Donà la sfida si infiamma, scatta la querela

Vantaggi personali in cambio di favori elettorali, sul volantino del candidato Alberto Teso accuse dirette al sindaco Andrea Cereser e la giunta. Ma Teso si scusa: «Si è trattato di un errore». Ormai la macchina del fango era però partita. «Penso di averlo detto e dimostrato chiaramente in questi anni», premette Cereser, «non mi piace il clamore mediatico, ma neppure tollero la mancanza di rispetto, da qualsiasi direzione provenga. In questo caso, mi vedo costretto a intervenire perché ritengo gravi e sconcertanti le affermazioni contenute nel programma elettorale depositato dal candidato Alberto Teso che scrive: l’assistenza sociale a San Donà di Piave è spesso diventata, negli ultimi anni, fonte di speculazioni elettorali, garantendo vantaggi personali in cambio di favori elettorali, o peggio favorendo questa o quella realtà per convenienze personali. Mi chiedo in realtà se lui le abbia lette, perché sono accuse gravi e lesive dell’onore e della reputazione professionale di amministratori e dipendenti comunali. Rammento che tutti i contributi economici a favore di persone o associazioni di volontariato fanno riferimento a specifiche progettualità e sono erogati secondo criteri e regole precise stabilite da leggi e regolamenti comunali, ai quali il personale dei servizi sociali si deve scrupolosamente attenere con imparzialità e trasparenza».

Scuse chieste

«Per questi motivi» conclude, «ci attendiamo che il candidato sindaco che ha sottoscritto questo programma fornisca immediate dichiarazioni pubbliche di scuse e di rettifica. Nel frattempo, comunico di aver dato mandato agli uffici perché si proceda per le vie legali a tutela dell’amministrazione comunale».

Teso non si sottrae alle scuse

«Purtroppo si tratta di un nostro errore e, in qualità di candidato sindaco, me ne scuso sin d’ora» risponde «nella fase di stesura del programma, che alla fine è diventato un volume di oltre 40 pagine, tra le considerazioni poste in premessa a una proposta per i servizi sociali, era inserita la frase, che faceva parte di un più ampio periodo nel quale era inserita come considerazione di carattere generale, senza alcun riferimento a San Donà. L’errore è stato quello di riportare nel testo finale», conclude, «tra le varie revisioni, la frase associandola al nome della nostra città. Mi sembra ovvio, peraltro, che in un programma elettorale che è rivolto ai cittadini e contiene proposte rivolte al futuro, nessuno possa nemmeno ipoteticamente pensare che vengano formulate considerazioni o giudizi, tanto più se riferiti genericamente a delle persone. Chiederò immediatamente di poter correggere il testo depositato, espungendo questa frase».

Toni aspri

Salgono i toni, dunque, all’avvicinarsi dell’apertura delle urne. I candidati sindaco stanno affrontando la campagna elettorale in un crescendo di tensione. Forse anche per stemperarla Francesca Zottis si è affidata ad Andrea Mazzon per un podcast in cinque episodi sulla storia della città e il territorio con i suoi protagonisti. A San Donà è atteso inoltre l’arrivo dell’ex Ministra Maria Elena Boschi il 6 maggio alle 11 a tirare la volata a Carlo Fantinello, al Que Rico Cafè in piazza Indipendenza.