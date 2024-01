Veneti sempre più anziani e prevenzione spinta

La sanità di una regione è uno di quei servizi “tangibili“, uno di quelli che i cittadini vivono sulla propria pelle e proprio per questo motivo uno dei maggiori temi di discussione. Ma secondo il presidente della regione Luca Zaia – come affermato durante la prima conferenza stampa del 2024 a Palazzo Balbi, non a caso dedicata proprio a questo settore – quella del Veneto “è una sanità che corre, che produce e che assume”. I numeri forniti offrono uno spaccato del 2023 in cui la sanità ha prodotto maggiormente rispetto all’anno precedente nonostante il deficit importante della mancanza di personale.

I ringraziamenti

“Voglio ringraziare tutti nostri sanitari – commenta Zaia – perché hanno prodotto di più essendo in numero minore”. Aumentati del 4% rispetto al 2022 il numero dei ricoveri, degli interventi e delle visite specialistiche ambulatoriali; del 3% gli accessi al Pronto Soccorso e dell’otto le chiamate alle varie centrali del Suem. “In un anno il personale del Suem ha risposto con cognizione di causa a 845 mila chiamate” precisa Zaia. Ma se da un lato cresce l’età media dei Veneti (che a causa dell’anagrafica si ammalano più facilmente) dall’altro l’aumento della richiesta di prestazioni è causato anche da una prevenzione spinta e dalla presenza di macchinari nuovi, molto più performanti. “Non è che non vogliano assumere medici – continua il governatore – è che non ne troviamo nel mercato. Nell’ultimo anno abbiamo fatto 131 concorsi, uno ogni tre giorni, assumendo tutti quelli che potevamo assumere”. Le agende mediche sono piene e soprattutto per le prestazioni non urgenti le liste d’attesa sono dilatate. “Questo a causa della mancanza di medici – conclude il governatore – ho sempre sostenuto e ribadisco che sono pienamente favorevole all’eliminazione del numero chiuso a medicina. Questo non significa abbassare la qualità della nostra sanità, la selezione avverrà negli anni ma non si può selezionare un buon chirurgo con un test asettico. Il numero chiuso è la disgrazia del nostro paese”.