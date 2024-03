Venetian Cluster alla ricerca di nuove tecnologie per le Università Italiane

Sabato 16 marzo 2024 presso Longarone Fiere Dolomiti si terrà il 4° incontro del Progetto RETURN con Venetian Cluster, Università, le aziende e le start up del territorio. Si tratta dell’ultimo incontro del Progetto “Return” – Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate – che vede un ampio consorzio di Università italiane impegnate nella ricerca di tecnologie per mitigare rischi climatici e ambientali. Durante l’evento, Venetian Cluster con il direttore Sergio Calò insieme ai rappresentanti di Università di Padova e Fondazione Ca’Foscari presentano problematiche e relative tecnologie necessarie che saranno finanziate con futuri bandi PNRR.

Venetian Cluster

L’organizzatore Venetian Cluster in qualità di promotore del progetto, informa sulle opportunità aperte e fornisce supporto alle aziende interessate come “punto di primo contatto” per la presentazione e scouting di tecnologie. Durante l’evento che si terrà sabato 16 marzo 2024 dalle 17.00 alle 18.30 presso Longarone Fiere in occasione della Fiera Agrimont. Saranno in particolare approfondite tematiche molto attuali per il nostro territorio con specifici interventi delle università come:

– Fragilità del terreno e frane – (Roma Sapienza e Università di Padova) con il dott. Filippo Catani – Università di Padova,

– Degrado ambientale e cambiamento climatico – (OGS e Fondazione Università Ca’Foscari) con la dott.ssa Petra Scanferla di Fondazione Università Ca’Foscari e

– Infrastrutture critiche (Politecnico di Torino) con la prorettrice dell’Università di Padova, dott.ssa Francesca da Porto.

Il progetto e Bellati

Il progetto RETURN è un partenariato esteso che mira a rafforzare le filiere della ricerca sui rischi ambientali, naturali e antropici a livello nazionale, promuovendo la partecipazione alle catene del valore strategiche europee e globali. Attraverso il potenziamento delle conoscenze di base e l’applicazione della tecnologia, il progetto contribuisce al rafforzamento delle competenze chiave, al trasferimento tecnologico e di conoscenze, nonché alla governance italiana nella gestione del rischio di catastrofi, coinvolgendo amministrazioni pubbliche, stakeholders e imprese private. In tutti questi ambiti possono essere finanziate delle tecnologie che riguardano: previsione, prevenzione, monitoraggio, mitigazione e adattamento con bandi di finanziamento da PNRR che usciranno entro settembre 2024. Per questo Venetian Cluster, il cluster del patrimonio culturale e ambientale che da 17 anni supporta le aziende e le start-up nella collaborazione con enti di ricerca e enti pubblici invita tutte le aziende interessate a partecipare entrando direttamente in contatto con le università del territorio. Il presidente di Venetian Cluster, Gian Angelo Bellati commenta: “Questo incontro si inserisce nel quadro delle collaborazioni pluriannuali che Venetian Cluster ha con le Università, in particolare con Università di Padova. Collaborazione che vuole favorire la partecipazione delle PMI venete ai programmi di finanziamento per la RST, vero motore di sviluppo e di competitività della nostra economia”.