Veneto, 1.180 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

Sono 1.180 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, in calo rispetto a ieri, che portano il totale dei contagi a 1.760.869. Il bollettino regionale segnala 2 vittime, con il totale a 14.711.

I dati

Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 26.100 (-193), e dei dati clinici, con 477 ricoveri in area non critica (-9) e 25 in terapia intensiva (-1). La campagna vaccinale fa segnare 659 somministrazioni nelle ultima 24 ore, che sono soprattutto terze dosi (601).