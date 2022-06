Veneto, 1.973 nuovi casi e 3 vittime in 24 ore

Impennata di contagi in tutto il Veneto, dove sono in aumento anche i ricoveri nei reparti Covid. Sono 26.315 le persone in isolamento per il contagio nelle diverse province venete, di cui 2.468 registrati nelle ultime 24 ore. La maggiore concentrazione degli attuali positivi si trova nel Trevigiano (3.631) e nel Padovano (3.493).

Vittime

Il bollettino regionale segnala anche 9 vittime, dato che alza il totale dei decessi a 14.722. Leggero aumento per i ricoveri nei reparti di area non critica, che sono 486 (+5),e per le terapie intensive, con 26 pazienti in tutto (+2). Sale a 1.763.687 il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia.