Veneto, 3.286 nuovi contagi e due morti

Non accenna a frenare il rialzo dei contagi Covid in Veneto , 3.286 nelle ultime 24 ore, numero che porta il totale dei positivi da inizio epidemia a quota 1.780.790. Altro dato che segnala un peggioramento e’ il ritorno degli attuali positivi in regione sopra quota 30.000 (esattamente 32.187).

Lo riferisce il bollettino della Regione

Le vittime dall’inizio dell’epidemia salgono a 14.744, 2 in piu’ rispetto al giorno precedente. Peggiora lievemente anche la situazione negli ospedali: sono 447 (+5) i malati Covid nei reparti medici, mentre sono 25 (+2) quelli in terapia intensiva.