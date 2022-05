Veneto, 386 contagi e nessun morto: bollettino 30 maggio

Sono 386 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Non si registrano morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.752.156, mentre gli attualmente positivi sono 28.430.

I dati

Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.688. Negli ospedali veneti sono ricoverate 255 persone in area medica e 13 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 57.