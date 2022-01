Veneto 4 gennaio,16.602 casi e 28 morti. Zaia “Zona arancione inevitabile”

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati rilevati ben 16.602 positivi al Covid, “è il top score, quattro volte tanto le punte massime di dicembre 2020, e quelle erano giornate da 200 morti al giorno”. Lo ha comunicato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in diretta da Palazzo Balbi. Le terapie intensive sono piene, “ci manca un 9,8% per la fascia arancione che si traduce in 1.800 pazienti” in area critica.

L’Omicron dilaga

“Alta contagiosità, Omicron sta dilagando, ai cittadini chiedo massima attenzione: portate la mascherina e fate l’auto-diagnosi. In tempo di pace il test si fa in ambiente asettico in laboratorio, in tempo di guerra va bene il fai-da-te”, sottolinea Zaia che, dati alla mano aggiunge: “Non durerà mesi, però abbiamo proiezione di 239 persone nelle terapie intensive nei prossimi 10 giorni”. E sul rientro in classe sentenzia: “Deve essere la comunità scientifica, dati alla mano, a certificate la possibile riapertura della scuola. È il comitato tecnico scientifico che deve darci la garanzia, non è materia da talk show”.