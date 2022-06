Veneto, 527 nuovi casi e 2 morti in 24 ore

Sono 527 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato inferiore a quelli precedenti anche per la giornata festiva, che porta il totale a 1.761.219 infezioni. Il bollettino regionale segnala anche 2 vittime, e il totale a 14.713.

I dati

Torna a salire la curva degli attuali positivi, che oggi sono 26.213 (+113); leggero aumento (+4) per i ricoveri in area non critica, che sono 481, e calo (-1) per le terapie intensive, con 24 pazienti.