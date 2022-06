Veneto, balzo dei contagi, + 3.706 in ultime 24 ore

Brusco rimbalzo dei contagi Covid in Veneto , 3.706 nelle ultime 24 ore, numero che trascina con se’ però anche i casi tracciati probabilmente nelle week end e non conteggiati nel report di lunedì (erano solo 605). Altro dato che segnala un peggioramento è il ritorno degli attuali positivi in regione sopra quota 30.000 (esattamente 30.554).

I dati

Lo riferisce il bollettino della Regione. Le vittime dall’inizio dell’epidemia salgono a 14.742, 3 in più rispetto al giorno precedente, le infezioni totali dall’inizio della crisi sanitaria diventano 1.777.504. Peggiora anche la situazione negli ospedali, limitatamente ai ricoveri in area non critica: sono 442 (+8) i malati Covid nei reparti medici, mentre sono 23 (-2) quelli in terapia intensiva.