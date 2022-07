Veneto Banca, in tre a giudizio per un processo che non si farà

Tre rinvii a giudizio, due disposizioni di non luogo a procedere e un sequestro conservativo di 53,5 milioni di euro. «Ma non ci sarà alcun processo. È tutto finito» ammette Massimo De Bortoli. Il pubblico ministero che assieme alla collega Gabriella Cama aveva promosso l’azione penale per l’associazione a delinquere in merito alla vendita delle azioni di Veneto Banca, secondo l’accusa sopravvalutate del 77%, incassa con consapevolezza la decisione del gup Piera De Stefani: «Sapevamo che questo filone d’indagine era destinato a chiudersi con un nulla di fatto». Soddisfatte invece le difese dei cinque imputati: l’ipotesi accusatoria, di fatto, è crollata.

La sentenza

La Procura aveva trascinato in aula cinque persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata: Vincenzo Consoli (ex amministratore delegato ed ex direttore generale di Veneto Banca, difeso dagli avvocati Ermenegildo Costabile e Raffaella Di Meglio, già condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza bancaria, con tanto di confisca di 223 milioni di euro di beni), Mosè Fagiani (ex condirettore generale ed ex responsabile dell’area commerciale difeso dall’avvocato Massimiliano Asdrubali), Renato Merlo (ex responsabile della direzione centrale pianificazione e controllo difeso dall’avvocato Alberto Mascotto), il suo successore Giuseppe Cais (difeso dagli avvocato Giuseppe Pugliese ed elena Benvegnù), e Andrea Zanatta (ex direttore del settore Capital management difeso dall’avvocato Boris Cagnin). Il giudice, dopo quattro ore di camera di consiglio, ha disposto il rinvio a giudizio per Consoli, Merlo e Fagiani (soltanto per le presunte truffe commesse dopo il 15 gennaio 2015, dichiarando prescritte le altre, ndr) e il non luogo a procedere per Cais e Zanatta (avvalorando le tesi difensive secondo cui non potevano essere a conoscenza della sopravvalutazione del valore delle azioni). Nel dispositivo il gup, partendo dal presupposto che il danno stimato dalla Procura per la vendita dei titoli era di 107 milioni di euro, ha posto sotto sequestro conservativo 53,5 milioni di euro nei confronti di Consoli, Merlo e Fagiani. La prima udienza, di fronte al collegio, è stata fissata per il 9 novembre 2023, fra 16 mesi, quando i reati saranno a un paio di mesi dalla prescrizione. In altre parole, come detto dal pm De Bortoli, «è già tutto finito». Per le motivazioni si dovranno attendere 90 giorni: solo a quel punto si potranno capire i ragionamenti fatti dal gup.

Le voci

«Lo abbiamo detto all’inizio e lo abbiamo ribadito in aula con le arringhe e le repliche: si trattava di un processo che non aveva ragione di esistere» afferma l’avvocato Mascotto. Gli fa eco l’avvocato Costabile: «Siamo soddisfatti? Sì e no: per noi doveva essere disposto il non luogo a procedere». «È stata riconosciuta l’estraneità ai fatti contestati» è invece il commento degli avvocati Cagnin e Benvegnù. Di certo c’è che a uscire sconfitta dal confronto in aula è l’accusa, secondo cui i cinque imputati (con Consoli al vertice dell’associazione a delinquere) avevano mentito al Cda e al collegio sindacale per vendere le azioni a un prezzo maggiorato rispetto al valore reale. Una sopravvalutazione del 77% secondo il consulente della Procura. Ne erano convinte anche le oltre 2mila parti civili che si sono costituite. A differenza delle prime udienze, quando dovevano depositare le costituzioni, ieri i legali dei presunti truffati non si sono nemmeno fatti vedere: meno di una decina quelli presenti in aula (oltre a Cais, che ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, non c’erano neanche gli imputati), segno che l’esito del procedimento sembrava già scritto.