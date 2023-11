Veneto, i licei migliori in regione secondo la classifica Eduscopio 2023

Ci sarà pure un margine di soggettività, ed è chiaro che sono molti i fattori che influiscono sulla preferenza di una scuola invece di un’altra, ma un’indicazione molto utile per gli studenti (e le loro famiglie), qualcosa che aiuti a scegliere gli studi universitari o il lavoro, è fatta in gran parte di numeri e statistiche. E così eccola qui, la mappa delle migliori scuole superiori d’Italia e del Veneto per indirizzare chi è ancora un po’ indeciso, visto che fra pochi mesi si aprono le iscrizioni.

L’indicatore e i punteggi

Partiamo dalle cose essenziali: per chi vuole scegliere l’università dopo il diploma, il percorso più consigliato è quello che passa attraverso i cinque anni di liceo scientifico perché in ogni provincia, nei capoluoghi come nei paesi di minori dimensioni, sono quelli con i punteggi più alti dell’indicatore principale, quello che calcola la «bravura media» dello studente e la «rapidità» nell’affrontare gli esami. Vince a mani basse, confermando il risultato dell’anno scorso, il liceo scientifico Corradini di Thiene (Vicenza, 87,2 punti), seguito dal Giorgio Dal Piaz di Feltre (Belluno, 85,2) dall’Enrico Fermi di Padova (84,9), il Flaminio di Vittorio Veneto (Treviso, 84,6) il Gian Giorgio Trissino di Valdagno (Vicenza, 82,9) e l’Albert Einstein di Piove di Sacco (Padova, 82,3). Sono loro i migliori istituti per avviare i ragazzi alla continuazione degli studi. Ma se l’obiettivo è l’ingresso nel mondo del lavoro, bisogna cambiare paradigma e puntare sugli istituti tecnici e professionali «top»: come il Viola Marchesini di Rovigo, il Meucci di Cittadella (Padova), il Giorgi Fermi di Treviso, l’Elena Cornaro di Jesolo con l’81,7% e il Sartori di Lonigo, nel Vicentino, che ha l’indice più alto di occupazione dei diplomati con 86,7%. Attenzione, non ci sono scelte giuste e sbagliate, gli indirizzi sono molteplici ed è importante seguire inclinazioni, sogni e speranze.

Come le scuole preparano all’università o al lavoro

Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che ogni anno (da 14 anni), mette a disposizione tutto il materiale raccolto attraverso i dati dei ministeri, compara le scuole sulla base di come preparano gli studenti all’università o al lavoro e parla direttamente alla famiglia. Da oggi, mercoledì 22 novembre, la pagina è attiva e chi vuole avere qualche suggerimento deve solo cliccarci sopra. Non è un caso se, come rilevava già l’anno scorso l’ufficio scolastico regionale, i licei scientifici stanno registrando iscrizioni in aumento: oltre alla varietà dei percorsi, garantiscono a fini statistici i migliori risultati all’università. Se comparati con i licei classici, gli scientifici ottengono i punteggi più alti. Arriva a 79 punti il classico Primo Levi di Montebelluna (Treviso), a 78,1 il Don Nicola Mazza di Verona, 77 il Giorgione di Castelfranco (Treviso) e il Corradini (che se la gioca pure sul fronte «avversario»), ma sono molti di più gli scientifici che superano la fatidica quota dell’80, e alcuni come il Guarino Veronese di San Bonifacio e il Romano Bruni di Padova arrivano a un passo dalla meta. E i licei linguistici? Sono quelli che, a rigor di numeri, tengono il ritmo più lento.

Ogni provincia ha la sua eccellenza

Sul fronte della ricerca del lavoro, con indice superiore al 75% di occupazione, dietro al capolista Sartori (che anche nella classifica Eduscopio dell’anno scorso staccava tutti) spiccano oltre ai già citati il Severi di Padova, il Mattei di Conselve (Padova), il Marconi di Cavarzere (Venezia), l’Euganeo di Este, il Galilei di Castelfranco (Treviso), il Ponti di Mirano (Venezia) e lo Scotton di Breganze (Vicenza). Si va dagli istituti ad indirizzo tecnico economico a quelli di tipo tecnico tecnologico, e scuole professionali che si occupano di servizi, industria e artigianato. Ogni provincia ha la sua eccellenza formativa. E se non basta il «passa parola», e se la vicinanza non è un parametro essenziale, c’è una mappa interattiva a portata di computer.