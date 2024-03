Veneto, Iezzi diffida Da Re: «Guido io la Lega Nord, il simbolo è nostro e non si usa»

Sarà anche «il grande vecchio della Liga» ma Toni Da Re ha reagito all’espulsione con una certa verve social. Foto profilo: il baffo rassicurante su dolcevita passe partout e sullo sfondo il granata e oro del gonfalone di San Marco. E hashtag a profusione: #staicontoni #ligaveneta #leganord. A seguire gli innumerevoli articoli di stampa che ne raccontano la svolta. Perché sono in tanti a pensare si sia fatto cacciare calibrando accuratamente persino la tempistica.

Il «partito sospeso»

Così come non casuali sembrano le dichiarazioni «a caldo» sull’usare già alle prossime amministrative il precedente simbolo del Carroccio, quello della Lega Nord che, ufficialmente, ancora esiste. E di cui Da Re, effettivamente, è militante. Il commissario di questo «partito sospeso» è un fedelissimo del segretario federale Matteo Salvini, Igor Iezzi, che non si scompone: «Usare il simbolo? È una follia. In base a cosa Da Re potrebbe usare il simbolo della Lega Nord? Perché versa dei contributi? Così faccio io e così fanno in tanti. Si può concedere a qualcuno che lotta per l’autonomia non certo a uno che a un mese e mezzo da quando potremo portarla a casa fa questo casino. Non ne ha diritto non solo formalmente ma anche moralmente. Teoricamente, volesse usare il simbolo dovrebbe chiederlo a me che sono commissario federale. Queste situazioni le abbiamo già vissute in Lombardia e finiscono sempre in un buco nell’acqua. Chi ha tentato di usare il simbolo si è beccato una diffida».

Gli scontenti e le prossime amministrative

A dirla tutta, già nelle ore successive all’espulsione, i telefoni hanno cominciato a squillare in molte sezioni. C’è chi giura che Da Re stia contattando gli scontenti (e non sono pochi) nei Comuni al voto per fare delle liste da contrapporre al candidato della Lega per Salvini premier. L’escamotage, trapela, potrebbe essere il simbolo della Lega Nord ma senza la specifica «Nord». Un’azione di guerriglia elettorale in piena regola. Voci che si rincorrono, chissà quanto fondate, ma l’addio del «Baffo» è stato fragoroso ancorché atteso. Storicamente chi lascia il Carroccio invocando la purezza perduta tende a scomparire dai radar dopo la fiammata iniziale. Il dilemma, per chi chiede una strambata rispetto al sovranismo, alle relazioni pericolose con l’estrema destra europea, al Ponte di Messina, se vogliamo, è quello di sempre: lottare dall’interno o strappare?

Marcato: «La nostra gente chiede un’autonomia vera»

Roberto Marcato, l’altra voce critica della Liga, fa un ragionamento diverso: «Io ho sempre sostenuto che extra Ecclesiam nulla salus, al di fuori della Chiesa non v’è salvezza. E per estensione, non c’è vita fuori dalla Lega. Se uno reputa che il partito stia sbagliando, deve rimanere per cambiarlo. Tutto ciò per me era valido fino a “prima”. I dissidenti uscivano per fondare soggetti molto simili all’originale. Ma i consensi restavano alla Lega che manteneva la sua identità. Ora quell’identità l’ha annacquata al punto che non credo più sia un automatismo “chi esce è politicamente morto”. Posto che le operazioni nostalgiche non mi piacciono perché la mia dimensione è il futuro, se parli con gli imprenditori, gli artigiani, la nostra gente, chiedono ancora un’autonomia vera, una burocrazia diversa, la valorizzazione dei territori…».

Grimoldi: «Salvini faccia un passo di lato»

L’eco del grande addio del vittoriese Da Re è risuonato anche in Lombardia dove Paolo Grimoldi, anima fortemente critica nei confronti del segretario federale, ormai chiama il partito «La Salvini premier» in contrapposizione alla «Lega»: «La vedo come Marcato, non è più come in passato quando, chi se ne andava, usciva dalla Lega, ora è la Lega che è uscita da se stessa. Ci si è dimenticati dei pensionati del Nord per il Ponte di Messina e così diventi un partito che ha superato FdI a destra e si allea con chi non disdegna fasci e svastiche e vorrebbe escludere i bimbi disabili dalle scuole. A una Pmi veneta interessa che si vada in Europa per essere all’opposizione? Intanto, in Lombardia non si fa il congresso da 9 anni, è normale?». Eppure c’è spazio anche per l’autocritica: «Salvini ha aperto il partito a livello nazionale ma trasformando la Lega in Lega per Salvini premier abbiamo abdicato a un sogno, su questo mi dichiaro colpevole. Eravamo ubriachi dal risultato delle Europee di 5 anni fa e abbiamo lasciato correre. Oggi, se fosse vero il motto “vince la squadra”, Salvini dovrebbe continuare a fare il vicepremier e il ministro ma fare un passo di lato per salvare la Lega».