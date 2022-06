Veneto, il bollettino del 17 giugno. Continua la crescita: 3.306 casi e 3 morti

La conseguenza di questa nuova impennata è un ulteriore balzo degli attuali positivi: sono 35.827 i veneti che si trovano in isolamento, a casa o in ospedale (+1.506). Il totale delle infezioni dall’inizio dell’epidemia cresce a 1.787.418, quello dei decessi sale a 14.749, con tre morti nelle ultime ore. La situazione negli ospedali mostra una tendenza al peggioramento: i malati Covid ricoverati in area medica sono 472 (+2), quelli in terapia intensiva 29 (+2).

Cosa succede nelle province

Oltre la metà dei contagi di oggi sono stati scoperti tra l’area del Veneziano – con i dati più alti: 731 casi (+17) e 5.599 contagi totali – seguita dalla zona di Verona, con645 casi (+56) e 4.535 persone in isolamento, e quella di Padova, che scende a quota 600 (-56) e con 5.097 attuali positivi. Per quanto riguarda il conteggio degli degli attuali positivi, la classifica cambia: in testa alle province con la maggiore accelerazione dei contagi c’è quella di Treviso con 5.583 contagi, di cui 452 emersi nelle ultime 24 ore (+13). Migliora la situazione nei Comuni del territorio di Vicenza, dove oggi ci sono 487 casi (-84) e 4.534 persone in isolamento. Numeri in peggioramento in provincia di Rovigo, dove oggi ci sono 150 nuovi contagi (+8) e1.019 residenti in isolamento. Nell’area di Rovigo, sono 119 gli ultimi casi positivi, per un totale di 1.240 cittadini in isolamento. Nel Bellunese, sono 1.085 le persone contagiate che si trovano in isolamento, di cui 148 scoperti solo oggi (+29).