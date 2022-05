Veneto, il bollettino del 26 maggio. Stabile la curva dei contagi, scendono i morti

É stabile la curva dei contagi nel Veneto. Dopo giorni di continue oscillazioni, i nuovi contagi si sono assestati a quota 1.743, con una diminuzione quasi impercettibile di 20 casi nelle ultime 24 ore. Scendono a 32.077 i veneti attualmente positivi che, complessivamente, sono 1.779 in meno rispetto a ieri. La provincia con il numero più alto di persone in isolamento, tra ricoveri e cure domiciliari, è Vicenza (5.217), in controtendenza rispetto agli ultimi mesi in cui in prima linea c’era sempre l’area allargata di Padova. Nell’ultima settimana, in Veneto i casi sono scesi a -38,4%, in base al monitiraggio della Fondazione Gimbe.

I dati oggi

In diminuzione anche le vittime del virus: sono quattro i morti registrati dal bollettino regionale di oggi (-5), che portano a 14.676 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Calano i ricoveri in area non critica, che passano a quota 594 (-27), mentre le terapie intensive passano a 37 pazienti (-1).