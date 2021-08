Veneto in “Fase 2”

Il Veneto tecnicamente entra i “Fase 2”, avendo superato oggi i 50 pazienti in terapia intensiva. Sono stati 470 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto e due decessi secondo il bollettino regionale. I contagi totali arrivano a 450, i decessi totali invece a 11.668. Scendono di 401 gli attuali positivi in cura e isolamento, che sono 12.438. Sale il numero di pazienti (+30) nelle strutture ospedaliere in area non critica, ora a 188.

Le terapie intensive

Superata nelle terapie intensive la soglia di occupazione che potrebbe portare a dichiarare la “Fase 2” ospedaliera, con trasferimento del personale nei reparti maggiormente sotto pressione. I quattro nuovi ingressi hanno infatti portato il numero delle persone in letto rianimatorio a 52 pazienti.