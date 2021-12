Veneto in zona rossa tra Capodanno e l’Epifania?

L’ultimo report dell’ISS calcola che nel prossimo mese alcune regioni finiscano in zona rossa con restrizioni che colpiscono tutti, vaccinati inclusi. Si tratta di Veneto, Liguria e Abruzzo ma a rischio ci sono anche Marche, Emilia Romagna e Calabria. Lo aveva già annunciato sabato il presidente della Regione, Luca Zaia, che ha poi confermato che il Veneto sarà in zona gialla da lunedì 20 dicembre.

Azienda Zero

Sono 847 i nuovi positivi trovati solo in provincia di Treviso nelle ultime 24 ore. Salgono così a 8.958 le persone attualmente positive al virus nella Marca, una delle zone più colpite. Il numero di soggetti attualmente positivi in Veneto è invece di 47.699. Otto nuovi decessi a livello regionale, uno di questi avvenuto proprio a Treviso. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, sono 803 i pazienti Covid curati in area medica, 34 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive sono 127 i pazienti, vale a dire 4 in più rispetto a ieri. Il commento del DG dell’Ulss 2 è laconico.