Veneto, la corsa (affollata) verso la Regione: «Dopo Luca Zaia? Può succedere di tutto»

«Siamo alla fine di un impero» ha scandito Vanessa Camani, capogruppo del Pd in consiglio regionale, pochi giorni fa. Il riferimento è, naturalmente, al presidente Luca Zaia che vede allontanarsi ogni giorno di più il miraggio del terzo mandato. Nel suo caso sarebbe il quarto, un’impresa che non è riuscita neppure al «doge» precedente, Giancarlo Galan, che ha regnato su palazzo Balbi dal 1995 al 2010. Salvo sorprese, e questa è la speranza della Lega, tre lustri dovranno bastare. La sensazione di spaesamento mista a euforia che si respira nei palazzi della politica regionale dà ragione alla capogruppo dem: sta finendo un’era. Chi governerà il Veneto dopo Zaia?

Conte, Stefani, Donazzan

Mancano «ancora» due anni. Mancano «solo» due anni. E le scommesse sono aperte. Partiamo dall’ipotesi più accreditata: nello scacchiere nazionale il Veneto dovrebbe andare a FdI, unica regione del Nord che nel 2025 non sarà già di Lega e FI. Certo, la Lega potrebbe tentare il tutto per tutto e proporre Mario Conte o Alberto Stefani. Ma i Fratelli veneti (forti di quel 32,4%, miglior risultato alle ultime Politiche) non hanno neppure mezzo dubbio: palazzo Balbi spetta a loro di diritto. Sull’onda dell’entusiasmo dei congressi vinti dalla componente della destra sociale che fa capo a Elena Donazzan, il nome dell’assessore regionale è uno di quelli in lizza. Solida, campionessa di preferenze, stimata trasversalmente, conoscitrice della macchina regionale, Donazzan si gioca il tutto per tutto alle Europee del prossimo anno. Allargare il suo bacino di preferenze all’intero Nordest renderebbe difficile non includerla nella short list di FdI. Fra gli ostacoli si segnalano un rapporto non strettissimo anche se in via di miglioramento con la premier Giorgia Meloni e la competizione proprio con Zaia che, se decidesse di accettare le sollecitazioni di partito per tirare la volata verso Bruxelles, potrebbe, di minima, scippare con il suo seguito oceanico almeno un seggio a FdI.

Urso, De Carlo, Zoppas

Dalla short list di cui sopra spunta invariabilmente il nome del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Pare lui sia interessato, non a caso la presenza sul territorio che l’ha eletto (in nome delle radici padovane da parte di madre) è capillare. A giocare contro, la percezione che sia «troppo poco veneto», dicono gli scettici. Interessato è senz’altro anche il senatore e sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, che riveste il ruolo fiduciario di coordinatore regionale del partito, fedelissimo dei vertici meloniani ma sconfitto ai congressi provinciali. Jolly potrebbe essere Matteo Zoppas che, nonostante le cicliche smentite, pare non si voglia precludere del tutto la via verso il Balbi.

La cavalcata di Tosi

Questi i pronostici secondo «il pensiero lineare» come lo definisce un navigante di lungo corso della politica veneta che preferisce, ça va sans dire, restare anonimo e che preconizza, invece, scenari alternativi. La cavalcata a perdifiato di Flavio Tosi non è passata inosservata. Ha preso un partito moribondo, Forza Italia, e l’ha fatto passare da 300 a 5000 tessere in un anno con, in più, una campagna acquisti aggressiva ai danni della Lega. C’è chi pensa che l’uomo corra solo per vincere e chi crede si «accontenterà» di due assessori di cui uno, non a caso, per sé: la Sanità. A patto di superare la Lega alle Europee e i sondaggi danno pericolosamente vicini i due azionisti di minoranza del centrodestra.