Veneto, le regionali e le voci sull’asse leghisti-Pd: «Inciuci? Pura fantascienza»

La voce è girata, fra gli esponenti di centrodestra e centrosinistra, sussurri che si sono fatti notare in più di un’occasione. Non proprio una strategia elettorale a tavolino, non nelle sedi di partito, ma se n’è parlato. L’idea a qualcuno piace. A qualcuno pochissimo. È il «o famo strano» Lega-Pd per la (ri)conquista della Regione Veneto post-Zaia, per arginare i Fratelli d’Italia che viaggiano con la freccia perennemente accesa in corsia di sorpasso. E proprio da lì, dagli alleati di governo a Roma e a Venezia, arrivano le prime considerazioni velenose alla suggestione della «pazza idea» di un asse fra Carroccio e dem nel 2025.

De Carlo: «Fantapolitica»

«Mi sembra più fantapolitica – commenta il senatore meloniano Luca De Carlo, coordinatore regionale -, non credo che in Veneto ci siano le condizioni perché l’elettorato capisca una boutade del genere. E non credo che per la Lega l’avversario sia diventato FdI. Magari è il desiderata di qualche sinistroide dentro il partito, ma che questa sia una linea che poi raccoglie il favore dell’elettorato è impossibile». Piuttosto netta, come considerazione. Eppure, da settimane, si registrano fibrillazioni sulle elezioni regionali e sul terzo mandato. Ribatte De Carlo: «Mi stupirei se alla possibilità di cedere la presidenza del Veneto ci fosse un solo leghista che dice “non vedevo l’ora”. I rapporti rimangono buoni». Il segretario di Forza Italia Flavio Tosi, sulla «strana alleanza» usa pochissime parole: «Non esiste, si colloca nel periodo ipotetico dell’impossibile». Il succo pare chiaro: niente inciuci.

Quella tradizione democristiana

L’ipotesi di un listone civico con pezzi di Lega e pezzi di centrosinistra a sostegno di un candidato leghista per Palazzo Balbi si configura come l’esplorazione di uno spazio politico veneto, che magari non esiste nei simboli di partito ma può trovare una sponda nell’immaginario di una regione ancora legata al proprio passato democristiano doroteo. Un «campo largo», anzi larghissimo, con alla guida figure moderate, il presidente di Anci Mario Conte, il capogruppo in Regione Alberto Villanova o un altro asso nella manica. Il segretario della Liga Alberto Stefani si smarca: «Non commento ricostruzioni fantasiose. Quello su cui stiamo lavorando è un patto civico che vada oltre la Lega, con forze territoriali che vengono dal mondo dei Comuni, che conosciamo bene avendo oltre mille amministratori in questa regione. Il progetto è un percorso identitario, già lanciato alle provinciali, sfruttando il nostro patrimonio di classe dirigente». E il segretario del Pd Andrea Martella: «Non mi risultano progetti di questo genere. Continuo a vedere le divisioni del centrodestra che segnano la fine di una lunga esperienza e rimango convinto che il Pd saprà parlare a tanti elettori delusi di quello schieramento». Manca un anno e mezzo, ne deve passare di acqua sotto i ponti prima di mettere le pedine sullo scacchiere elettorale.

Zaia: «Dibattito strano»

Sabato sull’argomento è stato sollecitato anche il presidente Luca Zaia, a margine di un evento nella Marca: «Leggo anch’io i giornali e non faccio regie occulte di queste cose. Trovo strano che questo dibattito sul Veneto parta con una “rincorsa” così grande – ha risposto -. Un anno e mezzo fa c’era un altro mondo, chissà tra un altro anno e mezzo che cosa ci sarà. Non ho mai parlato di politica e continuerò a non farlo». E sull’ipotesi di una lista Zaia anche senza la sua candidatura a presidente: «Sento un sacco di gente che parla dei fatti miei. Dovrete aspettare che finisca il mandato, ho un impegno e lo onorerò fino alla fine, e poi vedrò cosa fare».

Nella Lega, resta aperto il caso Da Re: l’europarlamentare, già segretario nathional, sindaco e consigliere regionale, ha usato un epiteto offensivo nei confronti del leader Matteo Salvini e sarà espulso. Il provvedimento arriverà a breve, non è in discussione. E a prenderlo potrebbe essere proprio il direttivo regionale, non quello federale di Salvini.