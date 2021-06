Veneto monitora casi variante Delta

La pandemia fa segnare anche oggi dati incoraggianti in Veneto, con nessun morto e 35 nuovi positivi, ma a destare preoccupazione è l’ipotesi di crescita della variante Delta. il totale dei positivi sale a quota 425.232 e le vittime da inizio pandemia restano 11.608.

Le persone attualmente positive

Sono 4.770, 57 in meno da ieri. Negli ospedali si è scesi sotto quota 300, con 296 pazienti, 30 in meno, con 268 ricoverati in area non critica (-29) e 28 (-1) in terapia intensiva. L’attenzione è concentrata ora sui casi legati alla variante Delta, per ora circoscritta a focolai limitati soprattutto al trevigiano e alla trasmissione all’interno di nuclei familiari indiani. Ma le cose potrebbero cambiare come avvenuto in altre nazioni europee. Allo stato attuale “non è una diffusione preoccupante”, sottolinea Antonia Ricci, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, “pur se è chiaro che i casi stanno aumentando”.