Veneto non molla su campagna vaccini

Dati Covid in continuo calo in Veneto. Il percorso verso un’estate di nuova normalità sarà favorito dall’avvicinamento all’obiettivo di piena vaccinazione della popolazione, che – ha pronosticato Luca Zaia – potrebbe arrivare a fine agosto. Ieri sono state 47.064 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate, per un totale di 3.858.051 dall’inizio della campagna, l’87,1% di quelle ricevute. Le persone che hanno già ricevuto il richiamo sono 1.282.771, il 26,4% della popolazione residente; 2.544.211 (52,4%) invece quelle che hanno avuto almeno una dose di vaccino.

I nuovi casi

I nuovi casi di contagio nella regione, informa l’osservatorio della Fondazione Gimbe, sono stati in calo del 24,7% nella settimana 16-22 giugno. I positivi, spiega sempre Gimbe, sono 104 ogni 100.000 abitanti. Flette ancora, ed è ormai a livelli pre-pandemia., l’occupazione dei posti negli ospedali da parte dei malati Covid: Nelle aree mediche incide per l’1%, in terapia intensiva è a zero. Quanto alle ultime 24 ore, sono stati solo 35 i nuovi casi di positività al Covid tracciati con i tamponi, mentre non c’è stato alcun decesso. Il numero complessivo degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 425.197, quello delle vittime resta invariato a 11.608. Ancora in calo i numeri ospedalieri. i malati Covid ricoverati sono complessivamente 297 (-7), dei quali 268 (-4) in area medica, e 29 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 4.827.

Zaia

Sul rischio che i minori contagi determino di riflesso una diminuzione del tracciamento dei nuovi infetti – come segnalato dalla Fondazione Gimbe – Ill governatore Zaia ha ribadito che il nuovo piano di sanità pubblica prevede “almeno 30.000 tamponi di screening puro sul territorio ogni giorno, proprio per verificare lo stato di circolazione del virus”. La Regione ha assegnato a ciascuna Ulss un target minimo di tamponi, antigenici e molecolari da fare giornalmente, per tenere sotto controllo l’efficacia del tracciamento.