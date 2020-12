Veneto pronto con il passaporto sanitario

La campagna vaccinale promette tempi accelerati rispetto alle previsioni ma l’imprevisto è in agguato, come testimonia lo slittamento nella consegna odierna di 470 mila dosi da parte di Pfizer, attribuito al maltempo che flagella l’Europa e annunciato in serata al governo italiano. Il ritardo, promette la casa farmaceutica, non supererà le 48 ore. il cronoprogramma regionaleSe le previsioni del commissario nazionale Arcuri saranno confermate, entro il 25 gennaio arriveranno e saranno erogate in Veneto 186.225 dosi di vaccino contro il Covid», fa sapere la Regione in una nota. La cifra citata non è casuale, corrisponde invece al ventaglio dei soggetti più esposti destinatari della Fase 1 della campagna: il personale della sanità pubblica e privata (91.035); gli addetti e gli ospiti delle case di riposo nonché dei centri riservati alle fragilità sociali (93.858); qualora l’adesione risultasse parziale, si apprende, le eventuali fiale in esubero saranno riservate a persone ultraottantenni (bersagli prediletti dalla pandemia), anticipando così de facto l’avvio della seconda fase che premierà il criterio anagrafico e di rischio specifico, oltre che la gamma dei lavoratori impegnati nei servizi essenziali.

La fornitura dei vaccini

Tant’è. Nei prossimi giorni la sospirata fornitura del prodotto – attesa da Roma sotto scorta militare – sarà distribuita nei sette punti di stoccaggio individuati nel piano firmato dal capo del dipartimento Prevenzione, Francesca Russo; a custodirne le dosi (nei refrigeratori a -80°) in vista dell’invio ai punti di erogazione nel giro di poche ore, provvederanno gli ospedali hub: Belluno (10.725 fiale), Padova (35.100), Vittorio Veneto (31.200), Mestre (27.300), Verona (34.125), Vicenza (34.125) e Rovigo (13.650). I vaccini si susseguiranno in diversi lotti a partire da fine anno (in ritardo, già), quindi il 4, 11, 18 e 25 gennaio. «Nel Veneto», assicura il governatore Luca Zaia «abbiamo una macchina sanitaria e logistica pronta e collaudata. Siamo in grado di gestire qualsiasi lotto e ogni quantità di dosi, nella speranza che ne arrivino anche più del previsto, così da accorciare i tempi. Per noi è imperativo rispettare il protocollo delle tre categorie prioritarie da vaccinare, al riguardo nessuna dispersione deve verificarsi: saranno le uniche a essere vaccinate in questa prima fase».

«Siamo anche pronti ad affrontare la partita con l’anagrafe vaccinale informatizzata, che per primi abbiamo costituito a livello nazionale, e che sarà preziosa qualora vi fosse la necessità di certificare l’avvenuta vaccinazione o di pensare a quello che viene definito “il passaporto sanitario”, che saremo in grado di rilasciare in tempo reale».

Fontana approva

Un’opportunità apprezzata dal presidente della Lombardia: «Una scelta molto intelligente e utile per quanti dovranno viaggiare in aereo o alloggiare in hotel», le parole di Attilio Fontana. Nel frattempo si è concluso senza difficoltà il Vax Day nel quale sono state iniettate le prime 879 dosi ad altrettanti operatori sanitari. Nel dettaglio, c’è stata una prevalenza di donne (55%) rispetto agli uomini al 45% mentre la fascia d’età più numerosa è risultata quella tra 50 e 59 anni.il meglio e il peggio di noi stessi

La scuola

Già si profila l’ombra lunga della riapertura scolastica in presenza nelle superiori, una prospettiva controversa a fronte dell’elevata diffusione del virus sul territorio regionale: «Tutti concepiamo la scuola come un luogo di socialità e didattica diretta e nessuno si augura il proseguimento delle lezioni a distanza», il commento di Zaia «Ma abbiamo l’obbligo morale di garantire la sicurezza a ragazzi, docenti e personale amministrativo. La percentuale del 50% in classe è il massimo ipotizzabile e andrà monitorata con attenzione. Circa la data del 7 gennaio, eviterei sentenze affrettate. Occorrerà invece una seria rivalutazione del rischio da parte della medicina e della scienza e dovrà avvenire alla luce del sole. È una questione delicata, c’è di mezzo la tutela della salute, un obiettivo che esige rigore, non strepiti di tifoserie contrapposte. Purtroppo, anche in questo versante, la pandemia sta calamitando il meglio e il peggio di noi stessi».