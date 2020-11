Veneto salvo ma Zaia si infuria

Il Veneto mantiene la più rassicurante fascia gialla sfuggendo alla sorte arancione riservata in serata a Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria. È l’epilogo, provvisorio certo, dell’ennesima giornata ansiogena, culminata nel verdetto del Comitato tecnico-scientifico di Palazzo Chigi. Ma brindare allo scampato pericolo sarebbe puerile: aldilà di intrighi e giochi di prestigio, la classificazione del rischio non risponde a logiche premiali o punitive. Riflette invece l’andamento epidemiologico sul territorio e la capacità del sistema sanitario di farvi fronte. A riguardo, la qualità del sistema di cure ospedaliere, l’invidiabile dotazione di terapie intensive, l’ampiezza del testing e dei tracciamenti dei contagi garantiscono alla sanità regionale un estremo margine di “resistenza” oltre il quale, facile profezia, la criticità della pandemia renderà inevitabile d’adozione di misure stringenti.

La prudenza e la rabbia

Ne è cosciente Luca Zaia, che accoglie la notizia senza scomporsi: «Restare in area fascia gialla è uno stimolo a lavorare ancora di più. Grande merito e grande forza per questo risultato vanno al nostro sistema sanitario e a tutti i suoi operatori, sia chiaro che questa non è una lotteria né sarà tollerata alcuna condotta incompatibile con la tragedia del Covid». L’allusione corre al briefing mattutino, dove il governatore ha denunciato in toni inequivocabili gli eccessi del fine settimana: «Piazze affollate, spiagge gremite, scampagnate e percorsi di montagna strapieni. Siamo sommersi da immagini a dir poco imbarazzanti. C’è un’evidente leggerezza, troppe persone disattendono regole essenziali quali il distanziamento sociale e l’uso costante della mascherina, sembra che si viva come non si fosse un domani. Qui per colpa di pochi rischiamo di rimetterci tutti: il conto di quanto è successo arriverà tra una decina di giorni e sarà salato. Non è che se si rinuncia alla domenica di spritz o alla castagnata casca il mondo, pensiamo a chi soffre con un tubo d’ossigeno infilato in bocca e a quanti ogni giorno perdono la vita. Le soglie di rischio? Se guardiamo al sistema ospedaliero siamo in zona gialla senza problemi, ma esaminando altre situazioni non sono altrettanto sicuro, anzi, direi che certi comportamenti irresponsabili ci sospingono verso l’arancione, un’eventualità reale e sempre incombente. Mi appello soprattutto ai nostri giovani: in primavera siete stati splendidi, non traditeci ora».

La falla

Esaurita la sfuriata – e incassata l’unanime solidarietà per le minacce via web, Zaia ventila nuove misure. I parchi commerciali, anzitutto, ovvero outlet e global center: contro ogni logica, l’ultimo Dpcm del Governo li esime dalla chiusura nei festivi e prefestivi riservata ai centri commerciali, con ressa conseguente. Un’autentica autostrada spalancata al contagio se si considera che la schiera di positivi asintomatici non intercettati dai tamponi e perciò veicoli ignari dell’infezione. «Il consiglio dei ministri modifichi il decreto altrimenti provvederò io attraverso un’ordinanza», è l’avviso. L’altro versante è quello degli spazi pubblici, potenziali calamite di affollamenti nelle ore di punta. La legge consente agli amministratori misure di contenimento – il Comune di Chioggia ha limitato a 2 le presenze adulte ai tavoli, consentendo ai clienti di abbassare la mascherina solo il tempo utile al consumo di cibi e bevande – e l’assessore alla Salute, Manuela Lanzarin, discuterà il da farsi con i sette sindaci dei capoluoghi. L’obiettivo è una «linea concertata» capace di evitare il peggio.