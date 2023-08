Veneto sanità di eccellenza con il metodo Feldenkrais

«Abbiamo approvato una innovativa sperimentazione, chiamata “Metodo Feldenkrais”, che potrà permettere di approfondire ed ampliare le possibilità terapeutiche offerte ai bambini con paralisi cerebrale ed alle loro famiglie». Così si è espresso il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dopo che la giunta veneta ha approvato, su proposta dell’assessora alla sanità Manuela Lanzarin, una delibera con cui si attiva il sostegno al progetto di ricerca scientifica denominato “Brain Up”. Un progetto che è stato presentato dal dott. Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’Azienda Ospedale Università Padova in collaborazione con la Fondazione Giovani Leoni ETS.

Zaia orgoglioso

Lo stesso governatore Luca Zaia ha quindi evidenziato: «Si tratta del primo progetto del genere al mondo, e questo denota la grande attenzione, lungimiranza e capacità di ricerca della nostra sanità regionale». In base a quanto è stato spiegato da una nota della Regione Veneto, il progetto prevede lo studio dell’evoluzione dello sviluppo di «almeno 20 bambini con tale diagnosi», nel corso di cinque anni, trattati per l’appunto con l’«innovativo metodo Feldenkrais». Tale metodo, viene precisato sempre nella nota regionale, è «un approccio dolce che si fonda sul concetto di neuroplasticità, e che, basandosi sul movimento, aiuta il cervello a creare nuove connessioni che possono supplire a quelle danneggiatesi e che, in questi bambini, possono favorire lo sviluppo di nuove funzioni altrimenti precluse».

Lanzarin

L’assessora alla sanità veneta, Manuela Lanzarin, ha infine precisato: «Tale progetto segue l’approvazione del novembre 2019 da parte della Regione Veneto delle modifiche alla L.R. 6/99 grazie alla quale vengono rimborsati i costi sostenuti per le lezioni del metodo Feldenkrais dalle famiglie dei bambini con disabilità». La paralisi cerebrale, stando ai dati riferiti sempre dalla Regione Veneto, costituirebbe «la causa più comune di disabilità in età evolutiva» e coinvolgerebbe «2/1000 nati vivi», solo in Italia «circa 2.000 nuovi nati all’anno», i cui costi economici e sociali sono stimati in «circa 100.000 euro/anno/bambino». Il progetto di ricerca in questione sarà coordinato dal prof. Stefano Masiero, Direttore UOC Riabilitazione Ortopedica – Neuroriabilitazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova.