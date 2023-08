Veneto, tensione Lega-FdI…e Marcato va in FI?

Prima l’autonomia, con il botta e risposta tra Luca De Carlo e Alberto Villanova. E adesso, ad aumentare la tensione in Veneto tra Fratelli d’Italia e la Lega, è la sorella di Giorgia Meloni. Meglio: la scelta della presidente del Consiglio di affidare a sua sorella Arianna la guida del dipartimento “adesioni e segreteria politica” di Fdi. Una decisione che ha visto non poche critiche: “Sorelle d’Italia”, “Partito-famiglia”, eccetera. Anche in Veneto.

Marcato all’attacco

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, il leghista Roberto Marcato, ieri ha postato su Facebook le notizie dei giornali che riportavano la scelta della premier con tanto di foto di Giorgia e Arianna e pure del ministro Francesco Lollobrigida, che della presidente del Consiglio è cognato . Con il seguente commento: “…Il post di Marcato non è passato inosservato: i Fratelli veneti hanno evitato commenti, ma raccontano che l’irritazione sia notevole. In casa della Lega, due versioni: la prima avrebbe derubricato il post di Marcato a una semplice battuta; la seconda racconta di una polemica inutile che oltretutto mancherebbe di rispetto anche al governatore Luca Zaia, sempre corretta con gli alleati. E c’è chi ricorda la telefonata che la premier fece a Zaia quando Marcato, da una festa veronese, non misurò le parole («FdI vuole più posti in Regione? Col caz..»). Tanto, su Facebook il post di Marcato è stato ampiamente commentato. Anche con domande dirette: “Marcato, ma FdI non è un vostro alleato?”. Risposta dell’assessore: “E quindi?”.

Casacche

E poi ci sono le voci di cambi di casacche riportate ieri dai quotidiani Gedi: Marcato starebbe pensando di lasciare la Lega per passare a Forza Italia, partito al quale peraltro si è già iscritto l’ex vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin e che, grazie alla “campagna acquisti” del coordinatore Flavio Tosi, potrebbe vedere altre new entry. Marcato non ha né confermato né smentito, ai suoi avrebbe detto di essere ancora “in pausa riflessiva” dopo lo sgarbo subìto al congresso regionale, quando è stato piantato dai leghisti trevigiani che gli hanno preferito Franco Manzato nella sfida, poi persa, contro Alberto Stefani . «Roberto Marcato in Forza Italia? Mi sembrerebbe molto strano – ha detto il presidente dell’intergruppo Lega-Liga in consiglio regionale, Alberto Villanova -.