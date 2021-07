Veneto, tornano sopra quota mille i nuovi contagiati in un giorno

Tornano a superare quota 1.000 in un giorno i nuovi positivi al Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.043 i casi di contagi rilevati con i tamponi, che sono stati 42.282, per una incidenza del 2,47%. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dal febbraio 2020 sale così a 435.954. Stabili invece i decessi, fermi a 11.641.

I dati

Presentando i dati, il presidente Luca Zaia ha osservato che il modello matematico cui si affida la Regione prevedeva che in questa settimana la crescita dei casi giornalieri potesse arrivare anche a 1.500.

La preoccupazione

Salgono di conseguenza anche soggetti in isolamento, 11.927, mentre prosegue la discesa dei dati ospedalieri: il totale dei ricoverati è pari a 156 (-9), dei quali 139 (-8) in area medica e 17 (-1), in terapia intensiva. Chiave di volta resta il vaccino, insiste Zaia. Che sciorina alcuni dati: fra i ricoverati in terapia intensiva, nell’ultima settimana, uno solo era vaccinato, 15 no. Fra i ricoverati in area non critica, 101 non vaccinati.

Lanzarin: Rt in aumento

L’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin ha rivelato che l’indice Rt di velocità di diffusione dell’epidemia è in questo momento all’1.97 e che l’incidenza è di 81 casi ogni centomila abitanti.

Zaia

“Vedo che il mondo scientifico – ha detto il governatore Luca Zaia – ha già iniziato il suo valzer estivo; si chiudano in una stanza, facciano un conclave, decidano e ci dicano se dobbiamo fare la terza dose oppure no. Che non venga fuori che la politica decide delle dosi”. “Fare la terza dose – ha precisato – vuol dire rimettere a zero il contatore a ripartire per arrivare ad altre 5 milioni di dosi da inoculare in Veneto. Qui il mondo scientifico deve dirci quanto durano le coperture anticorpali, deve dirci se il guarito deve avere veramente una vaccinazione oppure no”.