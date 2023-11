Veneto, tra Meloni e Zaia un patto da 600 milioni

Ci voleva un palcoscenico adatto per presentare quasi un centinaio di interventi da realizzare in Veneto, finanziati con 607,6 milioni di euro. È stato scelto quello di Job & Orienta a Verona, davanti a migliaia di invitati a sorpresa e alla presenza (questa sì voluta, prevista e annunciata) della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si va dal Terraglio Est di Treviso, opera attesa da oltre vent’anni che si porta a casa 36 milioni di euro. E poi ci sono il bacino di laminazione di Pra dei Gai sul fiume Livenza con più di 40 milioni, e che era nel libro bianco della Regione con le maxi opere per prevenire il rischio idrogeologico, 10 milioni per un bando destinato alle residenze universitarie, 32 milioni per le piste ciclabili turistiche Garda, Adriatica, Venezia-Torino e Treviso-Ostiglia, due fondi – uno per la competitività e uno anticrisi – per le aziende.

I vari interventi

Sono i fondi Fsc, il fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione 2021-27 (sulla base delle indicazioni europee), 400 milioni destinati in gran parte a infrastrutture, viabilità e attenzione al cambiamento climatico e rischio idrico. «Firmiamo un accordo importante, ma soprattutto una grande opportunità, una disponibilità economica per mettere a terra progetti fondamentali per questo territorio, e una quota di 137 milioni andrà a cofinanziare il fondo sociale europeo per scuola e imprese, creando una leva di movimentazione di risorse di 2,3 miliardi» ha premesso il presidente della Regione Luca Zaia. In più, ci sono 69,2 milioni di euro per 12 interventi già in fase di realizzazione: impianti di cabinovia e seggiovia per Monte Baldo, Arabba e Marmolada, lavori sul Muson e la condotta di Brendola.

La Meloni

La presidente Meloni dal palco, dopo aver ingaggiato una sfida con un microfono troppo alto («è nel destino delle persone basse») e prima di immergersi nel bagno di folla di giovani visitatori della fiera, ha spiegato l’azione coordinata Governo-Regioni: «Pochi interventi ma mirati, per non dilapidare le risorse in mille rivoli – ha sottolineato -. È così che portiamo sviluppo, infrastrutture per decongestionare le città, per sicurezza del territorio e rischio idrico, diritto allo studio, cultura, riabilitazione, in una Regione che già corre ma che, grazie a questi fondi, potrà correre ancora di più». E ha aperto alla proposta della redistribuzione dei fondi europei sulla quale insiste da tempo Zaia, e cioè che, se i soldi non vengono spesi, «piuttosto che rimandarli in Europa dateli a chi li può investire», e cioè a chi ha progetti fermi e bisogno di contante: «Le risorse ci sono, ma a volte c’è chi non è in grado di spenderle, e non riguarda certo il Veneto – ha detto la premier -. Abbiamo quindi pensato di riformare il fondo di coesione per rendere questi fondi pienamente sostenibili. Nel caso in cui ci siano lungaggini, incertezze o incapacità di spendere, potremo attivare poteri sostitutivi o farle rientrare». È la premier a rispolverare quel «Veneto locomotiva d’Italia» così caro alle imprese. E allora, via all’elenco delle opere, per mostrare dove quei fondi europei, dirottati dallo Stato alle Regioni (il Veneto è la terza a firmare l’accordo).

Trasporti e mobilità

La fetta più grossa del pacchetto è per trasporti e mobilità: in totale «cuba» 151,5 milioni di euro, dei quali 19 per l’acquisto di nuovi mezzi per le aziende locali, 20 per la Sr 10 «Padana Inferiore», 10 per la linea ferroviaria Adria Mestre, e 33,5 milioni per il collegamento della Ski area del Civetta con quella delle Cinque Torri, realizzando bacini idrici per l’innevamento. La seconda fetta maggiore va ad ambiente e risorse: 134,6 milioni in totale. Di questi 118,6 milioni per la difesa del territorio e della risorsa idrica, per contrastare il cambiamento climatico: messa in sicurezza fra Brenta e Po, intervento di diaframmatura sul Piave e sul Tagliamento, sistemazione di invasi; 14 milioni di euro sono destinati alla vivificazione delle aree lagunari del Delta del Po. Nel quadro della riqualificazione urbana, 22 milioni vanno all’efficientamento di alloggi Erp. Sul piano salute e sociale, 10 milioni sono destinati al miglioramento dei servizi abitativi e di ristorazione per gli studenti universitari, 11 vanno ai Comuni per adeguare e ristrutturare impianti sportivi, 12 per un progetto innovativo di riabilitazione, anche sportiva, e 3 per la realizzazione di un polo per la disabilità a Mogliano, in provincia di Treviso.