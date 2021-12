Veneto: zona gialla sempre più vicina

Il Veneto ha superato le 15mila prenotazioni per le vaccinazioni anti- Covid dei bambini tra 5 e 11 anni, che inizieranno dopodomani. Il dato, aggiornato alle 19 di oggi, è di 15.045 richieste. La platea complessiva delle vaccinazioni pediatriche in regione è stimata in circa 300mila soggetti. La classe 2010 è quella con il maggior numero di adesioni, con 3.498 bambini 11enni, seguita dall’anno 2009 (2.359) e 2011 (2.238). Sbilanciata la situazione nel resto d’Italia, che oscilla tra la Lombardia che ha registrato 40mila richieste e la Campania ferma al palo con sole 3mila prenotazioni.

Il Bollettino

Esplodono i contagi nel Veneto, ieri il bollettino regionale registra 4.088 nuovi casi di positività al Covid (+1.992 rispetto al dato di ieri: 2.096) a fronte di 25.696 tamponi molecolari e di 120.271 tamponi antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore. Drammatico anche il numero delle vittime che sale di 19 unità e porta il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 12.084. Superata la soglia dei 50mila positivi in quarantena, sono 52.020 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore. Continua a crescere la pressione ospedaliera con ben 67 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore: 62 in area medica e 5 nelle terapie intensive.

Il passaggio di colore della regione dal bianco al giallo è sempre più vicino

“Natale sarà in giallo e così Capodanno e poi se si continua a crescere ci avvicineremo all’arancione ma a oggi non ci sono prospettive negli algoritmi di zona rossa”, le parole ripetute dal presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso dei vari interventi sull’evoluzione della pandemia. Il governatore aveva annunciato il cambio di colore per il 20 dicembre, ma l’impennata dei nuovi contagi e dei decessi, potrebbe spingere l’Unità di crisi regionale ad anticipare le limitazioni.

Zona gialla alle porte ormai, parola di Zaia

“Siamo al 13,8% di occupazione dei posti letto in area medica il parametro per il passaggio di fascia di colore è il 15, presumo che in 5-6 giorni potremmo arrivare in zona gialla, spero di no ma le possibilità sono altissime. Cambierebbe poco, avremmo come elemento distintivo l’uso della mascherina all’aperto, inoltre i ristoranti non avranno i 4 posti a sedere perché ci sarà l’accesso con super green pass che diventerà discriminante” ha detto il presidente Zaia. Che però invita a mantenere la calma e a non preoccuparsi troppo. Ne va anche del turismo.

Mulè: “Veneto, terapie intensive al 13%”

“Proroga dello stato di emergenza? Dettata dal numero dei posti occupati in terapia intensiva: lo scorso mese erano il 4% e oggi sono al 9% su media nazionale con punte in Veneto che toccano il 13%“, così il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. La proroga dello stato di emergenza è legato a inadempienze del governo o ad azioni mancate o alla sottovalutazione del pericolo? – ha proseguito Mulè – No, è legato a una evoluzione della pandemia che non ha più lo stesso vestito perché a distanza di soli tre mesi ha indossato Omicron e quindi ci chiamerà ad affrontare un nemico che non è conosciuto e che ha la capacità di mutare«. Il sottosegretario ha poi concluso ribadendo che »questo induce, obbliga un governo che è responsabile a prolungare uno Stato di emergenza che non è coercitivo dei diritti ma serve per dare alla struttura del Generale Figliuolo e alla Protezione Civile quei poteri in deroga che altrimenti non potrebbe attuare. Detto questo, il nostro è un Paese responsabile che ha capito che solo con i vaccini si esce dalla pandemia. Invito chi è restio e non vuole vaccinarsi a farlo al più presto.