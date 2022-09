Venezia 2022, Leone d’Oro a Laura Poitras. Leone d’Argento a Guadagnino

‘All the beauty and the bloodshed’ di Laura Poitras (Stati Uniti), unico documentario in concorso, vince il Leone d’Oro della Mostra di Venezia 2022. La Giuria presieduta da Julianne Moore e composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen, ha premiato con il premio principale il nuovo lavoro della regista premio Oscar per il documentario ‘Citizenfour’ nel 2015, che racconta la battaglia della celebre artista e attivista Nan Goldin per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da ossicodone. La regista ha dedicato il premio ai cineasti perseguitati da regimi autoritari: “Vorrei che tutti facessimo tutto ciò che è in nostro potere perché vengano rilasciati tutti i registi che sono imprigionati in tutto il mondo”, ha detto Poitras, ricevendo il Leone d’Oro dal presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto.

Gli altri premi





Il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria della Mostra del cinema di Venezia 2022 è andato a ‘Saint Omer’ di Alice Diop (Francia), toccante storia del processo per un infanticidio commesso da una migrante disperata. Il film, unica opera prima del concorso principale della Mostra, si è aggiudicata anche il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, assegnato dalla giuria presieduta Michelangelo Frammartino. L’Italia festeggia con il Leone D’Argento per la migliore regia conferito a Luca Guadagnino per il film ‘Bones and all’ (Stati Uniti / Italia). Il film del regista italiano è valso anche il Premio Marcello Mastroianni, dedicato a un giovane attore emergente, a Taylor Russell, coprotagonista al fianco del divo Timothée Chalamet, del viaggio on the road di due giovani amanti cannibali. “Questi due premi stupendi sono un segno di passione da parte della Giuria che mi riempiono di orgoglio. ‘Bones and All’ era un scommessa rischiosissima, sono felice”, ha detto Guadagnino, che si è molto emozionato al momento della premiazione.

Coppa Volpi

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile l’ha conquistata Cate Blanchett, protagonista nei panni di una direttrice d’orchestra molestatrice, del film ‘Tar’ di Todd Fields (Stati Uniti). Ad aggiudicarsi la Coppa Volpi maschile è stato invece Colin Farrell, per il film ‘The Banshees of Inisherin’ di Martin McDonagh (Irlanda), storia di amicizie e di rotture dai risvolti scioccanti, ambientata su una remota isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda. Il film si è aggiudicato anche il Premio per la migliore sceneggiatura, scritta dallo stesso regista. “Vorrei dire grazie a tutte le persone che fanno musica nel mondo, che ci ispirano con le loro note, che ci aiutano a vivere meglio, specie negli ultimi due anni”, ha affermato Cate Blanchett dopo aver ricevuto il premio.