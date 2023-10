Venezia, aeroporto chiuso per gabbiani in pista

Uno stormo di gabbiani posizionato all’altezza della pista ha creato una serie di problemi all’aeroporto Marco Polo nella mattinata di oggi, 13 ottobre. A tutela della sicurezza il gestore Save, in accordo con Enav (l’ente della navigazione aerea civile), ha chiuso lo scalo per circa un’ora, a partire dalle 10. Di conseguenza alcuni voli programmati a Venezia sono stati indirizzati su altre città come Verona, Trieste e Milano.

I gabbiani

Lo stop provvisorio si è reso necessario per garantire la piena sicurezza di passeggeri e operatori, visto che la collisione degli aerei con gli uccelli, in fase di atterraggio o decollo, può essere pericolosa. Save ha poi provveduto a risolvere il problema: per allontanare lo stormo sono stati utilizzati tutti i mezzi a disposizione, sempre nel rispetto della fauna, tra cui il falco comandato dal falconiere e i dissuasori acustici. Questo ha permesso di riportare l’aeroporto alla normale operatività alle 11.20.