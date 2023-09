Venezia, approvato il ticket. Brugnaro si scontra con Bettin

Venezia approva il ticket d’ingresso, ma è caos in Consiglio comunale. Cori, proteste, interruzioni e tre sospensioni dell’assemblea. Con un durissimo faccia a faccia, in serata, tra il sindaco Luigi Brugnaro e il consigliere comunale (lista verde progressista) Gianfranco Bettin che, dopo essere stato accusato di aver rovinato la città in un passaggio molto teso del dibattito, dopo uno scontro verbale tra Brugnaro e gli attivisti del centro sociale Morion, ha lasciato il suo posto da consigliere nei banchi dell’opposizione, ha percorso il corridoio della sala e ha affrontato faccia a faccia il sindaco.

Il provvedimento: «Primi al mondo»

Carabinieri, Polizia di stato e Polizia locale schierati all’ingresso del municipio, la Digos a riprendere le proteste. Giornata ad alta tensione, come non succedeva da tempo. Al termine della quale Venezia approva il ticket d’ingresso: 24 favorevoli (maggioranza di centrodestra) e 12 contrari (opposizione). E prova così a mandare un messaggio all’Unesco che da giovedì 14 settembre comincerà a discutere il dossier Venezia e dovrà decidere se inserire o meno la città nella blacklist, l’elenco dei siti in pericolo, dove Venezia si troverebbe in compagnia di città come Aleppo. Non per la guerra, per l’overtourism. La delibera stabilisce che, dalla primavera del 2024 e fino ad agosto, per visitare la città storica e le isole da pendolari bisognerà, in giorni che saranno indicati nei prossimi mesi e che coincideranno con i giorni da bollino nero – come Pasqua e pasquetta o il 25 aprile – prenotare e pagare un ticket d’ingresso di cinque euro. Una misura che mira a scoraggiare l’arrivo dei turisti giornalieri, con l’obiettivo di far scegliere loro giorni alternativi per visitare la città.

La spiegazione di Zuin

Nessuno tetto limite, nessun numero chiuso. «La città resta aperta», dice l’assessore al Bilancio, Michele Zuin. Ma basterà un ticket di 5 euro a scoraggiare i turisti mordi e fuggi che, d’estate, si spostano in massa dai campeggi e dagli hotel del litorale? «Per la prima volta dimostriamo di fare qualcosa. Individueremo le giornate di maggiore afflusso giornaliero. Non abbiamo la visione complessiva? Almeno iniziamo. L’Unesco non c’entra, avevamo già iniziato prima questo ragionamento». Ma, appena votato, il documento arriverà all’hotel Al-Faisaliah di Riad, dove si riunisce il comitato Unesco. «È un tentativo, ci stiamo provando. Non so se ce la faremo, ma almeno ci proviamo. Lo abbiamo fatto con le navi, ce la faremo con la gestione del turismo. Su una sperimentazione del genere sarebbe bello che ci fosse una comunità di intenti», aggiunge Brugnaro, «l’opposizione potrebbe astenersi. Dire: andiamo a vedere».

Le proteste e gli striscioni

Ma il ticket divide la città. In municipio almeno un centinaio di persone, cinquanta in sala consigliare, altrettante nell’atrio del municipio. Residenti, rappresentanti dei comitati, studenti, attivisti del Morion, un piccolo gruppetto di anarchici. In atrio viene srotolato il primo striscione firmato laboratorio occupato Morion: «Il ticket non ci salverà. Vogliamo case, lavoro, affitti bassi». L’assessora all’Università Paola Mar si scontra con gli studenti che chiedono alloggi a prezzi accessibili, un gruppo di cittadini che chiede di intervenire – in due poi parleranno – se la prende con la presidente del consiglio Ermelinda Damiano. Poi è la volta degli anarchici che srotolano, in sala del consiglio, uno striscione contro il controllo digitale della Smart Control Room.

Lo scontro Bettin-Brugnaro

Ma è quando in consiglio comunale arriva e interviene Brugnaro che scoppia la bagarre. Gli attivisti lo accusano di voler fare cassa, gli rinfacciano i nuovi hotel all’isola del Tronchetto. Poi Brugnaro prende la parola. «Questa protesta è uno scempio, una protesta fascista». «Siete il peggio della città», dice rivolgendosi ai contestatori, chiamando in causa i cattivi maestri, ricordano le scritte di minacce che gli sono state rivolte sui muri della città, «solo capaci di urlare. Ridicoli. Fascisti. È una pagliacciata». Il consigliere Bettin prende la parola per stigmatizzare le parole di Brugnaro, l’uso del termine fascisti. Il sindaco lo accusa di non aver fatto nulla negli ultimi trent’anni, «non avete fatto nulla perché avevate paura di questi qui dei centri sociali». Gasparinetti lascia il suo posto e va verso il sindaco, dopo di lui Bettin che raggiunge Brugnaro. Lo affronta faccia a faccia. Frammenti dello scontro, sempre verbale. Brugnaro: «Tu non hai mai fatto un caz.. per trent’anni». Bettin: «Dai dei fascisti alle persone, come fai? ». Pochi minuti ad alta tensione, torna la calma. Saccà (Pd): «Brugnaro ha provocato e offeso per tutto il tempo».

Ticket, perché no

I partiti di opposizione, Pd in testa, contestano la misura frutto dell’urgenza. «Un intervento che serve a distrarre l’Unesco», incalza Monica Sambo, segretaria comunale del Pd, che aggiunge: «L’esenzione ai veneti riduce molto il numero di quelli che dovranno pagare». E Saccà, capogruppo Pd: «Siamo d’accordo con la prenotazione, non con il ticket. Venezia sarà la prima città al mondo a pagamento. E davvero qualcuno preferirà risparmiare 5 euro rinunciando a vedere Venezia». Duri anche gli interventi di Sara Visman (M5S) e Marco Gasparinetti (Terra e Acqua), Cecilia Tonon (Venezia è tua) contraria all’esenzione per i veneti. Bettin, nel merito: «La sfida vera da cogliere è quella di prevedere un tetto, una soglia oltre la quale la città va chiusa».