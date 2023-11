Venezia, arrivano i «tornelli» alla stazione

Entra solo chi ha il biglietto. Come a Roma Termini e Milano Centrale, anche la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia avrà delle barriere a fare da filtro tra i negozi e bar, e i binari dei treni. Una sorta di «tornello» a garanzia di maggiore sicurezza e presidio per i viaggiatori e per chi, con la scusa di un acquisto o un caffè, frequenta o lavora nella stazione veneziana dove i borseggi non mancano. «Insieme a Trenitalia e diversi rappresentanti di Rete Ferroviaria italiana stiamo avviando una collaborazione fruttuosa per definite l’installazione di queste nuove strutture di sicurezza», annuncia il prefetto Michele Di Bari, che incontrerà nuovamente i suoi interlocutori mercoledì prossimo e che, proprio ieri, con Trenitalia ha intanto firmato un accordo regionale per incrementare la sicurezza sui treni regionali, sottoscritto anche dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, dai comandanti provinciali dei carabinieri Nicola Conforti, e guardia di finanza, Giovanni Salerno, e dal provveditore regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (amministrazione penitenziaria) Maria Milano Franco d’Aragona.

Supporto a bordo dei treni

Da dicembre sarà attivo infatti in Veneto un sistema di accreditamento tramite la app «Board Support» a cui dovrà registrarsi il personale delle forze di polizia presente a bordo (anche in borghese) così da garantire un eventuale intervento immediato, se sarà richiesto dal capotreno in caso di necessità. In circostanze che valutasse pericolose o critiche, quest’ultimo potrà accertare in tempo reale la presenza di agenti in viaggio e richiederne tempestivamente l’intervento. A loro starà la valutazione, caso per caso, delle modalità operative con cui procedere, salvaguardando l’integrità del personale in servizio e la sicurezza dei viaggiatori. «Si tratta di creare le condizioni perché le forze di polizia possano entrare agevolmente nei vagoni ed essere attivamente di supporto — precisa il prefetto —. Inauguriamo un dispositivo di vigilanza che si aggiunge all’attività ordinaria preposta alla polizia ferroviaria che non necessariamente si trova sui treni».

L’attività della Polfer

L’iniziativa già sperimentata in altre regioni fa così capolino in Veneto. «Interesserà i 700 treni che giornalmente attraversano la regione, ad esclusione delle Frecce», precisa il responsabile direzione regionale Veneto di Trenitalia, Ivan Aggazio. Non solo sui vagoni in movimento, nel mirino c’è la vivibilità delle stazioni del territorio, agognate dalla piaga di scippi e malvivenza. Oltre ai noti video che denunciamo il fenomeno sui social al grido di «pickpocket», nei giorni scorsi la Polfer nella stazione di Mestre ha arrestato una persona ricercata per furto. Notato tra i passeggeri dagli agenti, è stato fermato e identificato. Da provvedimento emesso dal tribunale di Torino, gli spettavano ben 4 anni e quasi 3 mesi di reclusione.

Tra sabato e ieri invece a Santa Lucia servizi antiborseggio (anche in borghese) della Polfer hanno portato a denunciare sei persone trovate nello scalo in violazione del provvedimento del foglio di via emesso dal questore nei confronti di altrettante donne (tutte dell’Est Europa) dedite ai furti. «Il focus è lì, nelle stazioni — rimarca Di Bari — luoghi altamente frequentati e dove la difficoltà di vigilanza è sotto la luce del sole. Aumentare il numero di occhi vigili e pronti a intervenire è allora imprescindibile.