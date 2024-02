Venezia, assalto alla villa isolata: i rapinatori sorpresi dalla reazione desistono

Tre uomini, armati, i volti nascosti da passamontagna, hanno tentato di rapinare una villa di Cavallino-Treporti, una dimora isolata che si affaccia sulla laguna di Venezia. Il gruppo ha dato l’assalto all’abitazione, di proprietà della famiglia Biondo, verso le 19 di ieri, domenica 18 febbraio. Alberto Biondo, 34 anni, intervenuto a difesa dei nonni, che vivono al primo piano della casa e sono stati i primi a venire a contatto con i rapinatori, è stato colpito da un proiettile ad una gamba. La reazione, inattesa, ha fatto desistere i malviventi, che hanno mollato il colpo e sono fuggiti.

L’assalto e la difesa

I banditi hanno manomesso l’impianto di illuminazione del giardino e sono entrati in casa, bloccando e immobilizzando la nonna ottantenne di Alberto Biondo. Alle urla dell’anziana hanno risposto i parenti al piano di sopra: la madre di Alberto è stata a propria volta bloccata sulle scale, mentre scendeva al primo piano. Urla, agitazione, trambusto, quindi l’intervento di Maurizio Biondo, 62enne padre di Alberto, che con il figlio è corso a difesa della moglie e dei genitori. Sorpresi dalla forza della reazione, i rapinatori hanno scelto di rinunciare al colpo e sono fuggiti; hanno però sparato un colpo di pistola, che ha centrato Alberto Biondo a un ginocchio (portato all’ospedale di Mestre in elicottero, è stato operato e non sarebbe in gravi condizioni). Nel corpo a corpo coi banditi, Maurizio Biondo ha ricevuto, invece, vari pugni al viso.

La fuga

Una volta in strada, i rapinatori hanno tentato di fermare le auto di passaggio. Almeno due i tentativi, pare, entrambi a vuoto. L’auto per la fuga, molto probabile, attendeva il gruppo non lontano ma nemmeno vicinissimo alla villa presa di mira.