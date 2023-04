Venezia, autobus a fuoco sul ponte della Libertà

Autobus dell’Atvo a fuoco a metà Ponte della Libertà direzione Venezia, attorno alle 14.30 di ieri, venerdì 21 aprile. La colonna di fumo è alta diversi metri e si è vista a distanza di chilometri. I passeggeri e l’autista sono tutti in salvo.

L’incedente

Il mezzo dell’Azienda di Trasporti del Veneto Orientale, che effettua il servizio di collegamento tra l’aeroporto Canova di Treviso e piazzale Roma-Venezia era partito alle 13.15 da Treviso. Aveva effettuato una sosta a Mestre, dov’erano scesi quasi tutti i passeggeri, ripartendo alla volta di Venezia, con otto persone a bordo. A circa metà del ponte, l’autista si è accorto del fumo, per cui ha fermato immediatamente il mezzo, facendo scendere i passeggeri e aprendo anche i portelloni.

L’intervento dell’autista

Lo stesso autista ha provato a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione, ma ormai l’incendio aveva iniziato ad avvolgere il mezzo in modo irreparabile. «Un intervento a sangue freddo e puntuale, quello dell’autista, frutto dei corsi anti incendio che l’Azienda organizza per tutti i suoi dipendenti» spiega l’azienda.

L’azienda

Nessuna persona è rimasta ferita. Completamente distrutto, invece, il mezzo. Si tratta di un bus acquistato circa 5 anni fa per una spesa di 250mila euro. «Se le persone sono salve è merito dell’autista» ha commentato il presidente Atvo, Fabio Turchetto «che ha seguito per filo e per segno le procedure». Solo una volta che sarà spento l’incendio e saranno effettuati i sopralluoghi degli esperti dei pompieri, sarà possibile effettuare l’approfondimento tecnico per capire da dove siano partite le fiamme. Non si tratta di un bus elettrico.

Le fiamme visibili da chilometri

Di seguito, quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, che si vedevano da chilometri di distanza, è stata riaperta una direzione e sono ripartiti anche i treni. Ma nel frattempo si sono formate lunghe code, a piazzale Roma si sono concentrati pendolari e turisti che non riuscivano a prendere i mezzi.

Traffico e code

Traffico bloccato da e per Venezia: la coda alle 15 arrivava da San Giuliano fino a metà ponte, dove si trovava il mezzo in fiamme. Tram fermi e autobus bloccati all’ultima fermata di San Giuliano. Caos anche dal lato del centro storico con i vigili che bloccano il traffico in piazzale Roma. L’incidente ha creato caos e code, mandando in tilt la circolazione e separando, di fatto, la città storica dalla terraferma. Prima è stata interrotta la circolazione in direzione Venezia, poi anche dall’altro lato, sono stati fermati bus e interrotta la linea del tram. E si sono fermati anche i treni.

Contralli ai cavi del tram

Attorno alle 15.20 il traffico in direzione Mestre è stato riaperto, ma non verso Venezia. I tecnici stanno anche eseguendo controlli alla linea aerea del tram, per essere certi che le fiamme non abbiamo causato danni.