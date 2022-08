Venezia: baby gang insegue e sperona il barchino di una coppia, poi minacce e insulti

Un’altra scena da Far West al Lido, lungo le rive di canale Lepanto, dove continuano a susseguirsi episodi di violenza e degrado. A farne le spese sono ancora una volta i residenti, che denunciano una situazione di disagio che non ha più nulla di straordinario, ma al contrario sembra ormai essere diventata norma.

La protesta

«Nonostante gli esposti dello scorso anno e le continue segnalazioni – spiega un residente – la situazione qui rimane insostenibile, con scene sempre più violente e sempre più frequenti a cui dobbiamo assistere impotenti». Venerdì sera l’ultimo grave episodio che ha visto come protagonista inconsapevole una giovane coppia che si trovava a transitare in barca lungo il canale in direzione della laguna. «Erano circa le 22.30 e la serata stava trascorrendo abbastanza tranquilla se non per i soliti schiamazzi e la solita musica ad alto volume che proveniva dai barchini ormeggiati lungo la riva. – racconta esasperato un testimone – Ad un certo punto il trambusto è diventato più forte e ci siamo affacciati per capire cosa stesse succedendo questa volta». Il residente, che vuole rimanere anonimo per il timore di possibili ritorsioni da parte dei gruppi di ragazzini che si radunano in zona durante le serate estive, già protagonisti di pesanti intimidazioni verso gli abitanti del quartiere, racconta di aver assistito all’ennesima scena di ordinaria follia, fatta di minacce, insulti e inseguimenti terminata solo molto più tardi con l’arrivo della Polizia Municipale.