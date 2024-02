Venezia. Bar e auditorium, si cerca un nuovo gestore

Quasi un anno dopo la chiusura del bar che gestiva anche l’auditorium, la Città Metropolitana avvia la ricerca di un privato che riapra l’area ristoro per i 300 dipendenti del Centro servizi di via Forte Marghera occupandosi anche dell’auditorium da 274 posti che, dal maggio scorso, è rimasto aperto solo grazie all’utilizzo di personale interno dell’ex Provincia.

La manifestazione di interesse

La “manifestazione di interesse” è stata pubblicata in questi giorni dalla Città metropolitana di Venezia partendo da un canone mensile di 10mila euro con un contratto triennale rinnovabile di altri due. Bar e auditorium erano infatti stati dati in concessione ad una società che, da un giorno all’altro, ha chiuso i battenti nel maggio dell’anno scorso abbandonando anche diversi bar e punti ristoro delle scuole superiori della città. «Nel triennio 2019-2020-2021, tenuto conto del calo di attività nel periodo della pandemia, si è registrato un fatturato annuo medio complessivo per bar e auditorium di 100mila euro – si legge nel bando della Città Metropolitana -. Tuttavia, a fronte della piena riapertura delle attività economiche, del ritorno al lavoro in presenza dei dipendenti pubblici, nonché della ripresa degli eventi presso l’auditorium, si stima un fatturato presunto annuo di 200mila euro, pertanto il valore complessivo presunto della concessione per il periodo di tre anni più gli eventuali due di rinnovo si stima in un milione di euro al netto di Iva”.

Come funziona l’auditorium

Nel 2019 (ultimo anno di pieno utilizzo prima del Covid) l’auditorium aveva ospitato 119 eventi, per un totale di 646 ore, di cui 355 ore per convegni a pagamento. Al futuro concessionario è chiesto di tenere aperto il bar tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, almeno dalle ore 7.30 alle 14.30, mentre la gestione dell’auditorium dovrà essere garantita tutti i giorni, in base alle richieste, dalle 8 alle 24, prevedendo “almeno 40 utilizzi gratuiti annui richiesti dall’Amministrazione della Città metropolitana di Venezia, di cui 35 relative ad eventi da svolgere in giorni feriali e cinque relativi ad eventi da svolgere nei giorni festivi”.