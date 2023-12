Venezia, blitz ambientalista in Canal Grande: 28 denunce e cinque fogli di via per 4 anni

Dopo l’azione del 9 dicembre di Extinction Rebellion – in cui sono state tinte di verde le acque del Canal Grande con la fluoresceina, una sostanza innocua – 28 persone sono state portate in questura a Venezia e rilasciate dopo 6 ore. Sono state tutte denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, sversamento di sostanze pericolose in concorso. A cinque di loro è stato rilasciato un foglio di via obbligatorio di 4 anni e a 3 persone un Daspo urbano di 48 ore. Sequestrati tutti i materiali, comprese anche alcune macchine fotografiche.

Il sindaco Brugnaro

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, subito dopo il blitz in Canal Grande, aveva anticipato che sarebbero stati presi immediatamente dei provvedimenti nei confronti degli autori : «A causa delle acrobazie di sedicenti eco-attivisti, o meglio eco-vandali, abbiamo dovuto interrompere il pubblico servizio di trasporto e la navigazione in Canal Grande. Ed inoltre attivare controlli ambientali per le acque e di verifica delle colonnine da poco restaurate del ponte di Rialto. Se vuoi rispetto, devi dare rispetto. Venezia è una città fragile, da amare e soprattutto da rispettare. Ora basta. Lo scherzo è bello finché dura poco. Andremo fino in fondo e li denunceremo, sperando che questa volta ci sia una pena effettiva», aveva detto.

La replica di Exctinction Rebellion

Dopo le denunce è arrivata subito la presa di posizione di Exctinction Rebellion. «Denunce completamente pretestuose, che non hanno nessun legame con i fatti realmente commessi. Denunce notificate indiscriminatamente a tutte le persone identificate», fa sapere Extinction Rebellion riportando che sarebbero state denunciate anche persone che davano volantini o foto e che il foglio di via sarebbe stato dato anche a studentesse dell’università Ca’ Foscari. «Il Questore di Venezia, in linea con il sindaco Brugnaro e il ministro delle Infrastrutture Salvini – prosegue Exctinction Rebellion – ha quindi deciso arbitrariamente che alcune persone che hanno semplicemente partecipato ad una manifestazione siano colpevoli di reati gravissimi e per questo debbano essere allontanate dalla città per quattro anni, il massimo possibile, violando il loro diritto costituzionale alla manifestazione del pensiero»