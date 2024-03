Venezia, bonifiche fra il petrolchimico e Fusina: fascicolo su Galan, Chisso e Marangon

Nella relazione della Corte dei Conti spunta un procedimento a carico di amministratori e dirigenti regionali dell’era Galan legato al Pif, il Piano integrato Fusina, un project financing per la bonifica e il trattamento dei reflui industriali allargatosi poi al Vallone Moranzani. Insomma, le bonifiche più delicate, quelle legate alle aree inquinate del Petrolchimico.

I 25 milioni

L’ultima udienza è di metà ottobre e ancora si attende la sentenza. In ballo ci sono circa 25 milioni di euro oggetto di una transazione fra Regione Veneto e Sifa, la società proponente del gruppo Mantovani. Soldi pubblici che, dice la procura contabile, palazzo Balbi non avrebbe dovuto sborsare. Fra i nomi sub judice ci sono l’ex presidente della Regione Giancarlo Galan, Renato Chisso e Renzo Marangon (allora assessori direttamente coinvolti), i dirigenti Giovanni Artico, Adriano Rasi Caldogno, Gisella Penna e l’ormai defunto ingegnere Roberto Casarin. Non è invece coinvolto l’attuale presidente della Regione Luca Zaia, all’epoca vice di Galan in Regione.

A colpire, in questa vicenda è il parallelismo con un altro project, quello della superstrada Pedemontana che, con il terzo atto aggiuntivo, per far uscire il progetto dalle sabbie mobili, ha ribaltato il criterio alla base dello strumento: il «rischio d’impresa» è a carico del concedente, cioè la Regione. E si misura in parametri di traffico minimo per garantire la sostenibilità finanziaria.

Le aree inquinate

Lo stesso meccanismo, molti anni prima, ha causato la complicata catena di eventi che ha portato al procedimento in corso della magistratura contabile. In questo caso a non essere sufficienti erano i reflui da trattare nel nuovo impianto. Andiamo con ordine: Sifa diventa soggetto gestore del Pif, un progetto che contempla interventi per il risanamento delle aree inquinate della macro isola del Petrolchimico, a partire dal trattamento dei reflui industriali. A un certo punto, per l’abbandono di molte attività dell’area, la quantità di reflui diminuisce e così i proventi per Sifa. La società concessionaria attiva così la clausola prevista dal contratto originario del 2005 chiedendo una compensazione al concedente. La Regione opta, allora, per una transazione pari, appunto a 25 milioni.

La difesa

La difesa, affidata agli avvocati Domenico Menorello con Fabio Gava (allora collega di giunta del suo assistito Marangon), Rizzardo Del Giudice e Alfredo Biagini, ha variamente sottolineato come la Regione, anziché transare, avrebbe potuto dar seguito ai preliminari di acquisto delle aree ex Syndial (Eni) che sarebbero stati ceduti con indennizzi pari alle somme necessarie per le bonifiche degli stessi aumentando la capacità patrimoniale della Regione e riequilibrando il piano economico finanziario del project. Del Giudice si dichiara «ragionevolmente ottimista», Menorello e Gava si dicono «basiti» per la citazione della vicenda sui cui ancora si attende una sentenza.