Venezia, cadavere riaffiora dalle acque della laguna a Sant’Elena: indagini in corso

Macabro ritrovamento in laguna Sant’Elena a Venezia. I vigili del fuoco sono interventuti nella notte tra sabato e domenica per il recupero del corpo senza vita di un uomo. Il cadavere è riaffiorato dal fondo ed è stato notato da alcuni passanti che hanno segnalato il fatto alle forze dell’ordine. Il riconoscimento dell’uomo non è ancora avvenuto e il cadavere è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Sul caso massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine, dell’uomo non si conoscono generalità. La procura della Repubblica sta coordinando le indagini utili ad accertare ulteriori chiarimenti riguardanti la vicenda.

Le prime ipotesi

Potrebbe essere quello di un 21enne di Murano scomparso venerdì il corpo ritrovato dai vigili del fuoco in serata in laguna nei pressi dell'isola di Sant'Elena. Le ricerche del ragazzo erano iniziate venerdì mattina 22 luglio, dopo l'allarme lanciato dai genitori. Il 21enne era uscito a pesca, sulla barca del padre, ma non aveva più fatto ritorno mentre il barchino era stato trovato la mattina dopo alla deriva davanti alla Celestia. Il giovane muranese era andato via con la sua barca giovedì. Amante della pesca e della laguna fin da piccolo, spesso nel tempo libero quando non lavorava prendeva canne e attrezzatura e con il suo cofano grigio si spostava verso Sant'Elena o i Bacini. Venerdì mattina la famiglia si è accorta che il giovane mancava da casa e non rispondeva al telefono, ed è scattato l'allarme. I genitori hanno fatto denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine, e gli abiti descritti corrisponderebbero a quelli indossati dall'uomo recuperato in mare sabato sera.