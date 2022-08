Venezia, cerca di uccidere la moglie e poi si toglie la vita con una balestra: lei è gravissima

Prima ha tentato di uccidere l’ex moglie colpendola con un coltello, poi si è tolto la vita in garage, sparandosi con una balestra. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto, in via Roma a Torre di Mosto in provincia di Venezia. Il bilancio è gravissimo: Michele Beato, un cinquantaseienne guardia giurata di origini pugliesi, è morto, la donna (R.S, 52 anni) è ricoverata in condizioni gravi in ospedale.

La prima ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione l’uomo avrebbe aggredito in strada l’ex moglie davanti a un’attività commerciale dove la donna stava lavorando: intercettata in automobile, ha sfondato il finestrino con un rastrello, ferendola alle gambe e alle braccia. Pensando di averla uccisa, è poi scappato verso la sua abitazione e in garage si è sparato con la balestra, morendo in pochi minuti. Alcuni passanti avrebbero dato l’allarme. Sul posto insieme ai sanitari del Suem 118 sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro per i rilievi del caso. La coppia era separata e non viveva più insieme. La vittima abita a San Stino di Livenza mentre l’uomo risiedeva a Torre di Mosto: entrambi sono originari di Bari e si sono trasferiti nel Veneziano nel 2003. La coppia ha due figli di 26 e 30 anni.

Violento

Negli ultimi sei mesi l’uomo era diventato particolarmente violento, tanto che gli era stato tolto il porto d’armi: non era stato licenziato ma veniva impiegato solo in mansioni di ufficio. Gli atteggiamenti di Beato avevano esasperato l’ex moglie che cinque mesi fa l’aveva lasciato. La donna ogni lunedì pomeriggio faceva le pulizie in un negozio di un barbiere e proprio all’esterno dell’attività ha subito l’aggressione.