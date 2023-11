Venezia, con il Mose cresce il valore degli immobili al piano terra

Prima ancora che il Mose fosse attivo, l’università di architettura Iuav di Venezia aveva cominciato a studiare e immaginare nuove possibilità urbanistiche per spazi commerciali e abitativi al piano terra. Oggi, a tre anni dalla prima attivazione del Mose nell’ottobre 2020, quelle idee trovano conferma nello studio del Nucleo cambiamenti climatici e sostenibilità della Banca d’Italia: il valore delle case, grazie al sollevamento delle barriere, è aumentato, soprattutto nel caso dei piani terra. In numeri, il valore delle aree residenziali al di sopra della soglia di attivazione del Mose (sopra i 110 centimetri) è aumentato del 3 per cento dal 2020 al 2021, mentre dei piani terra del 7 per cento.

I valori aumentati

Alessandro Mistretta, tra gli autori dello studio che è stato presentato a Venezia durate l’iniziativa «In viaggio con la Banca d’Italia», ha spiegato che lo studio è stato esteso anche al 2022, confermando il trend. Il prezzo medio per metro quadro in una finestra di due anni, sempre per le proprietà a una altezza compresa tra i 110 e i 140 centimetri è rimasto stabile o è cresciuto di qualche punto percentuale in contrasto con quelle ancora più alte che hanno subito una diminuzione: il prezzo al metro quadro delle proprietà «basse» è aumentato di circa 150 euro. In pratica, da quando le barriere sono entrate in funzione e il valore del patrimonio immobiliare residenziale si attestava a 120 milioni di euro, in un anno è salito di 450 toccando i 670 milioni di euro.

La mappa

Per avere una mappa attendibile delle case del centro storico, lo studio ha incrociato i dati forniti da immobiliare.it per quanto riguarda gli annunci di abitazioni in vendita (che comprendono oltre al prezzo la tipologia di edificio), incrociandoli con il database del Comune che contiene una rappresentazione in tre dimensioni della città in modo da individuare con la maggior esattezza possibile l’altezza degli appartamenti. Da questa mappatura, è emerso che in un’area totale di circa 3,3 milioni di metri quadrati, le abitazioni con un’altezza compresa tra i 110 e i 140 centimetri sono il 60 per cento, mentre quelle sotto i 110 sono il 15 e sopra i 140 il 25.

«Il Mose, una svolta per il valore degli immobili»

«Per Venezia, il Mose ha rappresentato un elemento di svolta nel valore degli immobili, anche quando collocati ai piani bassi degli edifici, con un aumento alquanto generalizzato nelle varie zone – afferma Mistretta –. A questo si unisce il beneficio del minor costo collettivo ottenuto con la diminuzione delle altee maree, grazie all’attivazione del Mose».

Durante il convegno, focalizzato su sostenibilità, transizione verde e territori, è intervenuto anche il rettore Iuav Benno Albrecht, sottolineando il fatto che la maggioranza della popolazione mondiale si sposta sempre di più nelle città, cosa che dovrà spingere gli architetti a dare risposte per questo futuro. «Venezia ha un vantaggio dato dalla diversità e dalle avversità – riflette Albrecht – È una città che ha sempre anticipato il futuro». Incrociando queste visioni, l’utilizzo del Mose sta innescando una «rivoluzione» immobiliare che permette di riportare al centro della pianificazione spazi finora sottoutilizzati proprio a causa delle maree che, come testimonia la cronaca di questi giorni, sono sempre più intense e frequenti.