Venezia Cup potenziato

Il Centro unico prenotazioni dell’azienda Ulss 3 Serenissima viene da oggi potenziato per assorbire al meglio la mole di telefonate, più che raddoppiate da 3.000 a 6.400 al giorno, per la richiesta vaccinale. Nel pomeriggio di ieri il centralino è stato rafforzato con l’arrivo di 12 operatori che si sono occupati esclusivamente della prenotazione dei vaccini per gli over 80.

Il metodo

Dalla mattinata di ieri, i centralinisti concentrati sugli appuntamenti vaccinali sono 30, su 300 linee telefoniche attive bidirezionali. «Una squadra di operatori dedicati potenzia la compagine di risposta agli utenti – commenta il direttore generale Edgardo Contato – e migliora l’interfaccia con i pazienti anziani, per dare più informazioni precise possibili a chi si avvicina a questo nuovo servizio». La modalità telefonica si affianca al canale principale di prenotazione online sul sito ufficiale dell’azienda sanitaria (www.aulss3.veneto.it). Usufruendo di entrambi i canali di registrazione sono disponibili circa mille posti vaccinali, prenotabili nelle principali sedi adibite a questo scopo.

Vaccini a casa

Oltre 400 vaccini verranno somministrati a domiciliò nel prossimo fine settimana agli anziani ultraottantenni residenti nelle isole veneziane di Burano, Mazzorbo, Torcello e a Pellestrina. Il progetto è stato messo a punto dall’Ulss 3 Serenissima, in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Venezia.

Nelle isole avvisi porta a porta

Ieri hanno iniziato a consegnare porta a porta gli inviti, con la convocazione e le informazioni utili, a 200 anziani residenti tra Burano, Mazzorbo e Torcello, e 209 ultraottantenni che abitano nell’isola di Pellestrina. Nel corso di due ‘giornate vaccinali”, quindi, le squadre speciali del Sisp somministreranno il vaccino a tutti. Sabato 27 marzo a Burano l’attività vaccinale si svolgerà nella palestra della Scuola Galuppi, ristrutturata per l’occasione dal Comune di Venezia; a Pellestrina, domenica, le operazioni vaccinali avverranno nel Palazzetto dello Sport di Portosecco.