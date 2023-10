Venezia, dopo gli incidenti tornano in servizio i primi sei bus della Linea

I primi sei autobus elettrici Yutong de La Linea «escono dai box». Dalla mattina di sabato 21 ottobre torneranno in servizio sulle linee di Actv dopo aver passato i test ed essere stati promossi dalla commissione tecnica di valutazione presso il Comune di Venezia, che aveva imposto lo stop. Per gli altri 12 – che anch’essi hanno avuto l’ok tecnico su frenatura, peso dinamico e statico sulle ruote, sterzo, parti elettriche e diagnostica di bordo – bisognerà aspettare qualche giorno in più: la prossima riunione della commissione si terrà all’inizio della prossima settimana. «Il sinistro del 3 ottobre è stato un episodio grave, ma abbiamo dimostrato che gli autobus non hanno problemi», sottolinea l’ad de La Linea Massimo Fiorese, riferendosi alla tragedia del cavalcavia di Marghera, quando un mezzo che faceva la navetta per un campeggio è volato da dieci metri causando 21 morti e 15 feriti, tutti turisti stranieri tranne l’autista, il 40enne trevigiano Alberto Rizzotto.

Cavalcavia ai raggi X

Poi il 14 ottobre un altro schianto in via Carducci. L’autobus coinvolto nel grave incidente è sotto sequestro e sarà una perizia tecnica a stabilire che cosa è successo. Il pm Laura Cameli ha iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime lo stesso Fiorese e poi i due funzionari comunali Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro. Mentre è in corso l’autopsia su Rizzotto, che finora sembrerebbe smentire l’ipotesi di un malore, mercoledì 25 ottobre prenderà il via uno degli snodi più importanti dell’inchiesta. Si terrà infatti il primo sopralluogo sul cavalcavia, guidato dall’ingegner Placido Migliorino, dirigente del ministero delle Infrastrutture e attuale provveditore di Napoli. Il viadotto verrà chiuso per due ore, dalle 13 alle 15, per permettere ai tecnici di lavorare nella massima sicurezza, compatibilmente però con il traffico: per questo si è scelto un orario centrale della giornata in cui di solito gli spostamenti sono minori. E proprio per questo limite stringente a Migliorino e alle altre parti potrebbero essere necessari più sopralluoghi: un secondo accesso verrà fatto il 9 novembre, ma ce ne potrebbero essere altri, costringendo la procura a tenere ancora sotto sequestro la corsia in cui c’è lo squarcio su guardrail e ringhiera.