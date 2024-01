Venezia, due nuovi cavalcavia e la rotonda: cambia la porta d’accesso a Mestre

Due nuovi cavalcavia, una passerella pedonale tra Mestre a Marghera e una pista ciclabile fino a via dell’Elettricità. Per realizzare questo faraonico intervento alle porte della città serviranno sette anni di cantieri e un investimento di 107 milioni, ancora tutti da reperire. Ma la ricostruzione dei viadotti che collegano Mestre, Marghera e Venezia non potrà essere procrastinato a lungo. Perché «parte di quelli esistenti (in tutto sono sette in un’area di 160 mila metri quadrati, ndr) risultano piuttosto degradati e ormai al termine del loro ciclo di vita utile». È la sentenza del progetto di fattibilità redatto dalla società One Works allegato alla delibera dell’assessore Renato Boraso (Mobilità) approvata dalla giunta nell’ultima seduta del 2023. E quindi «si rendono necessari interventi di notevole importanza quali la demolizione e la successiva ricostruzione».

Le priorità delle strutture

Più facile a dirsi che a farsi. Il sistema di viadotti che fanno da trait d’union tra tangenziale, autostrada, viabilità urbana, zona industriale e Porto è uno dei «nodi infrastrutturali più importanti del Comune» con un continuo via vai di auto, bus e camion. A complicare la situazione, ci sono i binari ferroviari, i sottoservizi e i bacini idrici: ogni operazione va coordinata e studiata nel minimo dettaglio. Fermo restando che le priorità sono abbattere e ricostruire rampa Rizzardi di Marghera, il viadotto «intermedio» che collega Venezia alla tangenziale e viale della Libertà a piazzale Roma con la rampa di corso del Popolo che scavalca la ferrovia. Non interessato dai lavori, il cavalcavia «superiore» da dove il 3 ottobre è precipitato il bus-navetta provando 21 morti e 15 feriti. One Works ha valutato tre soluzioni progettuali e questa (la prima) è risultata, nonostante alcune criticità, la più indicata. Nella seconda («molto più invasiva») la viabilità «risulta variata in modo significativo» con la realizzazione di un sottopasso per e dalla tangenziale così da separare i flussi di traffico. In questo caso, il cavalcavia della tragedia del bus sarebbe eliminato. La terza prevede un doppio viadotto «superiore» ma ha un limite: l’impatto delle altezze.

L’ordine dei lavori

Scelto il piano di lavoro, i progettisti hanno valutato come intervenire alla luce del fatto che «tale linea si presenta particolarmente sfruttata per il transito di mezzi adibiti al trasporto di passeggeri e merci e per questo l’intervento andrà a generare una interferenza di notevole criticità con la conseguente necessità di interrompere a settori alcune linee di binari ferroviari». Primo step, la demolizione a blocchi della rampa di corso del Popolo, per rifarlo sempre a due carreggiate e sei corsie. Quindi si passa al cavalcavia di via della Libertà «con un tracciato simile» all’esistente e quattro corsie. In un terzo momento, l’abbattimento e la ricostruzione di rampa Rizzardi che affiancherà il viadotto «superiore» per creare un interscambio a raso nel percorso Venezia-Marghera. Poi, toccherà a una nuova rampa di «un’unica corsia» tra Mestre e via Fratelli Bandiera e a un’altra verso la tangenziale (il traffico così sarà separato e sparirà il semaforo). Al punto sei l’intervento più critico, la rotatoria tra Mestre e via della Libertà. «Lo spazio risulta limitato e c’è il plinto del viadotto “superiore”, elemento molto limitante», si legge. Per ovviare a questi problemi, la viabilità tra tangenziale e Venezia sarà a una sola corsia, non più due. Da ultimo, l’attraversamento pedonale, la pista ciclabile (con sopraelevata tra Marghera e corso del Popolo) e il rifacimento di via dell’Elettricità. Costo dell’operazione: 107 milioni e 2785 giorni di cantieri.